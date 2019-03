Sam Bennett klopt kransje topsprinters in derde etappe van Parijs-Nice

Geen drie op drie voor Dylan Groenewegen in Parijs-Nice. De Nederlandse sprinter die de eerste twee ritten won, moest op dag drie in een massasprint zijn meerdere erkennen in de Ier Sam Bennett (BORA - hansgrohe). Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) werden dinsdag in de straten van Moulins tweede en derde. Groenewegen werd pas negende, maar blijft leider.

De derde etappe van Parijs-Nice voerde het peloton over exact 200 vlakke kilometers richting zuiden van Cepoy naar Moulins. In tegenstelling tot de voorbije twee dagen leverde dat geen waaierspektakel vanaf de eerste kilometers op. De forse tegenwind zorgde voor een traag wedstrijdgemiddelde en een gesloten koers. Ramunas Navardauskas en Alessandro Fedeli vormden de vlucht van de dag. Ze kregen echter geen vrijgeleide van de spurtersploegen. Deceuninck-Quick Step (Jakobsen) en Team Jumbo Visma (Groenewegen). Ook een massale valpartij op 30 kilometer van de streep, kon het duo niet helpen om voorop te blijven.

💥 Grosse chute dans le peloton !



💥 Big crash in the peloton! #ParisNice pic.twitter.com/Y7EnvQg6DS — Paris-Nice (@ParisNice) March 12, 2019

De etappe leek af te stevenen op een klassieke massaspurt, maar de mannen van Team Sky probeerden net zoals maandag het peloton te verschalken met een putsch in de laatste vijf kilometer. Onder het commando van Rowe en Kwiatkowski kreeg een groepje van vijf renners een klein gaatje, maar in tegenstelling tot gisteren kwam de grote groep in de slotkilometers toch terug aansluiten.

💚 Luke Rowe donne les consignes. Michal Kwiatkowski et Egan Bernal se partagent les points et les secondes de bonifications. 🤝

💚 Luke Rowe makes sure that Michal Kwiatkowski and Egan Bernal share the points and the bonus seconds. 🤝#ParisNice pic.twitter.com/ypE6h9xeiF — Paris-Nice (@ParisNice) March 12, 2019

De actie van Team Sky had er wel voor gezorgd dat de sprintersploegen zich niet helemaal zoals gewenst hadden kunnen voorbereiden op de spurt. Sam Bennett profiteerde van de relatieve desorganisatie en won de massaspurt voor de topsprinters van de twee Belgische ploegen: Caleb Ewan (Lotto - Soudal) en Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step).

Een kleine troost voor Dylan Groenewegen: hij mag nog één dag de gele trui dragen. Michal Kwiatkowski nadert dankzij bonficatieseconden tot op 6 seconden’, Luis Leon Sanchez staat derde op 11 seconden en Philippe Gilbert vierde op 16 seconden.

De vierde etappe voert de renners woensdag over 212 kilometer van Vichy tot Pélussin. De eerste heuvels wachten.

Foto: AFP

Rituitslag

1. Sam Bennett (Ier/BOH)

2. Caleb Ewan (Aus/LTS) op 0:00

3. Fabio Jakobsen (Ned/DQT) 0:00

4. Daniel McLay (GBr/EF1) 0:00

5. Bryan Coquard (Fra/VCB) 0:00

6. Niccolo Bonifazio (Ita/TDE) 0:00

7. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 0:00

8. Arnaud Démare (Fra/GFC) 0:00

9. Dylan Groenewegen (Ned/TJV) 0:00

10. Edward Theuns (Bel/TFS) 0:00 .

Klassement

1. Dylan Groenewegen (Ned/TJV)

2. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) op 0:06

3. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:11

4. Philippe Gilbert (Bel/DQT) 0:16

5. Egan Bernal (Col/SKY) 0:17

6. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:20

7. Tony Gallopin (Fra/ALM) 0:21

8. Rudy Molard (Fra/GFC) 0:23

9. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:23

10. Oliver Naesen (Bel/ALM) 0:24