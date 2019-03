De kijkcijfers van Studio Tarara mogen gerust wat de hoogte in. In de laatste aflevering van Alloo bij is dan weer N-VA-voorzitter Bart De Wever aan de beurt. Dit zijn onze tv-tips.

1. ALLOO BIJ

VTM 21.45-22.50 uur

Bart De Wever mag aantreden in de laatste aflevering van deze portretreeks. Luk Alloo mocht de N-VA-voorzitter wekenlang volgen. Net zoals zijn collega (en peetvader) Paul Jambers een half jaar geleden. Benieuwd wie de Antwerpse burgemeester de sterkste quotes heeft weten te ontlokken.

2. EUS IN MEDIALAND

NPO 2 21.10-21.45 uur

Özcan Akyol verlaat de Hilversumse bubbel om te onderzoeken waarom zoveel mensen zichzelf nauwelijks herkennen in de mainstream media. Van Youtube-sterren tot bedenkers van complottheorieën en fake news.

3. STUDIO TARARA

VTM 20.35-21.45 uur

Er zijn zoveel dingen die we geweldig vinden aan Studio tarara: de muziek, de acteerprestaties, de belachelijke kleren, de zelfrelativering ... Alleen de kijkcijfers niet. Die mogen de hoogte in. Massaal inhalen en kijken is dus de boodschap.

4. TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Veel aandacht voor de Brexit, met een stemming die niet tijdens de uitzending zal vallen. Professor Steven Van Hecke analyseert in de studio, er zijn live tussenkomsten vanuit Londen en Straatsburg. Ook nog een interview met onderneemster Gina Miller, een tegenstandster van de Brexit.

5. DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30 uur

Karel De Gucht (Open VLD) analyseert de stemming rond de Brexit, Martin Fayulu denkt nog altijd dat hij de feitelijke winnaar is van de Congolese presidentsverkiezingen.