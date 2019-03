Victor Campenaerts: “Ik wil diep gaan en een week lang in het rood rijden in Tirreno-Adriatico”

Victor Campenaerts (Lotto Soudal) start woensdag in zijn eerste wedstrijd van het jaar, de Tirreno-Adriatico. Dat is de enige koers die Campenaerts rijdt voor hij medio april een gooi doet naar het werelduurrecord. “Ik heb deze Tirreno nodig om nog wat beter te worden”, zei hij. “Maar pas op, ik ga hier geen zotte dingen doen. Ik zal mijn remmen misschien toch wat sneller dichtknijpen dan in andere koersen.”

Campenaerts heeft zin om te koersen. Dinsdagochtend werkte hij een trainingstochtje van 58 km af met de ploeg, op de tijdritfiets. “Het is wel fijn om weer bij het team te zijn”, stelde de Antwerpenaar na zijn verblijf van bijna twee maanden in Namibië. Je kan wat grapjes maken op training en samen eten. Dat is gewoon plezant, terug in een team zijn. Ik voel me goed en kijk uit naar de Tirreno, die start met een ploegentijdrit. We willen het hier beter doen dan vorig jaar, toen het team 16e werd. De ploegentijdrit is nog altijd niet onze specialiteit, maar we zijn wel sterker geworden op dat vlak. We hebben er alleszins met het team hard op getraind, Kevin De Weert heeft daar ook veel tijd in gestoken en hopelijk plukken we daar woensdag de vruchten van. Ik denk dat we op een goede dag, een superdag, wel mogen dromen van top vijf. Dat zou fantastisch zijn.”

Campenaerts vertrekt op 27 maart naar Mexico, zo’n drie weken voor zijn recordpoging. Hij koerst de Tirreno met een belangrijk doel, beter worden. “Hier kan je het vermogen trainen: diep gaan en een week lang in het rood rijden. En dat moet me veel sterker maken.”

In Parijs-Nice vielen al heel wat renners uit. Een valpartij is nooit ver weg. “Ik weet dat aan een wedstrijd risico is verbonden. Ik hoop dat ik niet val of als dat toch zou gebeuren het om een kleine val gaat. Ik ga hier geen risico’s nemen, ik doe dat trouwens bijna nooit. Ik ben niet echt een lefgozer en het zou wel eens kunnen dat ik wat sneller in de remmen knijp.”