Minder zware diagnose voor Warren Barguil, ook Fabio Aru geeft op in Parijs-Nice

De Fransman Warren Barguil heeft aan zijn val in de tweede etappe van Parijs-Nice een verstuiking van een halswervel overgehouden. Dat bleek dinsdag na bijkomend onderzoek, zo meldt zijn team Arkea-Samsic. Maandagavond werd nog gewag gemaakt van een dubbele breuk van de tweede halswervel, maar de diagnose is dus minder zwaar. Tijdens de derde etappe vielen trouwens nog twee opgaves te noteren, namelijk die van Fabio Aru en Domen Novak.

Barguil dient nu tien dagen een nekbrace te dragen, waarna hij opnieuw onder de scanner gaat. “De eerste resultaten waren echt alarmerend. Na de laatste diagnose ben ik gerustgesteld, maar er is ook veel frustratie”, stelde de Fransman, die in 2017 de bolletjestrui pakte in de Tour de France. “Ik heb veel opofferingen gedaan om opnieuw op mijn beste niveau te rijden, dit is dan ook een grote ontgoocheling. Maar het had ook erger kunnen zijn.”

Dinsdag gaf ook Fabio Aru op in de derde etappe van Parijs-Nice. De Italiaan, die in 2015 de Vuelta won, wacht al sinds de Tour van 2017 op een zege.