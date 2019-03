Volgens Donald Trump zijn vliegtuigen te complex geworden

'Ik wil geen Albert Einstein in de cockpit, ik wil de beste professionals achter het stuur van mijn vliegtuig.' De Amerikaans president Donald Trump heeft zijn visie op de Boeing 737 MAX gegeven.

Terwijl steeds meer landen om veiligheidsredenen geen vluchten meer toelaten van de Boeing 737 MAX, heeft ook de Amerikaanse president Trump zich over de zaak gebogen.

'Vliegtuigen zijn te complex geworden om mee te vliegen', schrijft hij op Twitter. 'Piloten zijn niet langer nodig, vliegmaatschappijen hebben eerder computerwetenschappers nodig om hun vliegtuigen te besturen.'

Volgens Trump gebeurt dat in nog wel meer sectoren: steevast willen de ontwikkelaars nieuwe stappen zetten met hun product, vaak onnodige stappen. 'Terwijl oud en eenvoudiger vaak gewoon beter is.' Want de compexiteit veroorzaakt gevaarlijke situaties, zegt Trump. 'The complexity creates danger.'

Volgens de president levert de complexiteit trouwens zelden echt iets op. 'De winst is miniem'.

Voor hem is het duidelijk. 'I don’t know about you, but I don’t want Albert Einstein to be my pilot. I want great flying professionals.' Die beroepspiloten moeten gemakkelijk en snel hun toestel kunnen controleren, aldus nog Donald Trump.