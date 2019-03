Met een spectaculaire modeshow in Parijs met veertig van ’s werelds beste vrouwelijke atleten als modellen, maakte Nike duidelijk dat het de komende jaren nog meer zal inzetten op vrouwen.

Nike ziet de toekomst van vrouwelijke professionele atleten duidelijk groots. Het sportmerk pakte daarom tijdens de voorbije Parijse modeweek uit met een spectaculaire modeshow in Palais Brongniart. Dit keer ook geen echte modellen op de catwalk, maar wel de sporters zelf werden in de schijnwerpers geplaatst. Zo werden onder meer de Amerikaanse turnster Simone Biles en grandslamwinnares Li Na ingevlogen, maar ook Alex Morgan, de absolute superster van het vrouwenvoetbal.

Vooral dat laatste hoefde niet te verbazen, want Nike heeft met de Uefa zonet een driejarig contract afgesloten als sponsor en maakte van de gelegenheid ook gebruik om de truitjes van veertien nationale ploegen voor het WK vrouwenvoetbal in première te presenteren. Die voetbalspeelsters mochten dan ook een centrale plaats innemen op het gigantische roterende podium.

'We geloven dat deze zomer opnieuw een mijlpaal kan betekenen voor het vrouwenvoetbal', zei ceo Mark Parker. 'Het is echter onze nog grotere ambitie om dat door te trekken naar andere sporten. We willen investeren in een nieuwe generatie van vrouwelijke atleten en nog meer innovatieve producten voor hen ontwikkelen.'

In september liepen een aantal topsportsters ook al mee in de catwalkshow van het Amerikaanse modelabel Off-White, dat een samenwerking met Nike voorstelde. Toen mocht ook de Belgische atletiekster Nafi Thiam haar eerste catwalkervaring opdoen.