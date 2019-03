Goedele Liekens: ‘Ik ben een Brabants trekpaard’

‘Ik ben al 20 jaar geëngageerd bezig als psychologe, seksuologe, programmamaaktster en goodwillambassadeur bij de VN, en voel me nu klaar om de stap te zetten naar de politiek.’ Zo motiveert Goedele Liekens haar verrassende keuze.

In het verleden liet Goedele Liekens zich meermaals negatief uit over een keuze voor de politiek.

‘Ik ben blij dat ik niet in de politiek gegaan ben’, zei ze daarover in 2016. ‘In de politiek maken ze je af. Ik ben daar niet voor in de wieg gelegd.’ En in 2018 klonk het zo: ‘Ik dank God elke dag op mijn blote knietjes dat ik niet in de politiek ben gestapt. Als VN-ambassadrice kan ik veel meer verwezenlijken.’

Nu denkt ze daar anders over. Ze krijgt de derde plaats op de Kamerlijst in Vlaams-Brabant, een verkiesbare plaats.

Liekens erkende dat ze jaren de boot had afgehouden om in de politiek te stappen, ondanks vragen van verschillende partijen. ‘De rode draad in heel mijn loopbaan is het aanzwengelen van het maatschappelijke debat. Dit is een logische stap’, stelde ze.

Liekens voelt zich klaar om politiek actief te worden. ‘Ik heb de leeftijd om nog fel genoeg te zijn, maar tegelijk de wijsheid te hebben dat je niet altijd je goesting krijgt, dat alles niet zo snel gaat als je wel wilt, en dat je diplomatisch moet kunnen zijn’, zei ze, verwijzend naar haar werk als goodwillambassadeur voor het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA).

(lees verder onder de vraag van Het Grote Gelijk)

De keuze voor Open Vld is voor haar logisch. ‘Filosofisch ben ik een liberaal van gedacht en sta ik achter de persoonlijke vrijheid om je dromen waar te maken, en ook qua karakter kan ik me vinden in Open Vld, die positief is en de mouwen wil opstropen. Ik ben een Brabants trekpaard.’

Ze voegde eraan toe te hopen dat ze echt iets zal kunnen doen, ‘minstens een steen in de rivier verleggen’.

Voorzitter Gwendolyn Rutten wees erop dat voor Open Vld sterke vrouwen met een verhaal en missie erg belangrijk zijn. Goedele Liekens is geboren in Aarschot en woont al een hele tijd in Dilbeek, voegde ze eraan toe. Maggie De Block was ‘zeer blij met de versterking van de lijst’ en zei naar de samenwerking met Liekens uit te kijken. Alexander De Croo wees dan weer op de samenwerking die hij de voorbije jaren had met Goedele Liekens op ontwikkelingssamenwerking en de “She decides”-campagne. Liekens zat overigens herhaaldelijk in het panel bij de voorstelling van zijn nieuwe boek.