Vindt Theresa May deze keer wel een meerderheid voor haar Brexit-deal of niet? Dat is de hamvraag die vandaag in het Britse parlement moet beantwoord worden. Hierboven kan u alles live volgen.

'Als dit akkoord het niet haalt, dan dreigt de Brexit niet door te gaan', zo waarschuwde May met hese stem de parlementsleden die straks opnieuw over haar Brexit-deal moeten stemmen.

De premier benadrukte dat het akkoord de enige manier is om de EU op een ordentelijke manier te verlaten. 'Dit stuurt een boodschap naar de hele wereld dat het Verenigd Koninkrijk een land is dat de democratische beslissingen van zijn burgers honoreert.'

'Het is tijd om het akkoord te steunen en onze taak uit te voeren', besloot ze.

Indien de parlementsleden het akkoord opnieuw torpederen, stemmen ze woensdag over de vraag of ze op 29 maart zonder akkoord en overgangsperiode uit de Europese Unie willen stappen. Sluiten ze die optie uit, dan stemt het parlement donderdag over een verzoek tot uitstel van de Brexit.