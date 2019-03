Bij ons doet de naam van Jameela Jamil waarschijnlijk bij weinigen een belletje rinkelen, tenzij u de Netflix-serie The good place hebt gezien, waar ze het personage Tahani gestalte geeft. Aan de overkant van het kanaal en de oceaan staat de 33-jarige actrice evenwel ook bekend als schrijfster en radiopresentatrice (ze was de eerste vrouw die het hitparadeprogramma op de BBC solo presenteerde), maar misschien nog meer als voorvechtster van body positivism.

Jamil lanceerde een jaar geleden de Instagram-account I weigh, nadat ze op het internet werd geconfronteerd met een foto van de Kardashian-zussen waarbij telkens hun gewicht werd vermeld. Spoiler: de cijfers waren zeer laag. ‘Dit is hoe vrouwen worden geleerd om zichzelf te waarderen, in kilo’s’, aldus Jamil, die bij een selfie schreef dat zij liever gewicht toekent aan ‘fantastische vrienden’ en ‘een goede job’. Ze riep anderen op om hetzelfde te doen met hun verwezenlijkingen en talenten onder de hashtag #iweigh en die posts worden vervolgens gedeeld door een overkoepelend Instagram-account, die intussen meer dan 424.000 volgers telt. BBC nam haar om die reden op in zijn lijst van honderd vrouwen die 2018 hebben gekleurd.

Recent nog startte Jamil een kruistocht tegen beroemdheden die via sociale media ‘bullshit dieetproducten’ proberen te verkopen met leugens. ‘Wanneer zullen deze vrouwen die zijn opgebouwd door plastisch chirurgen stoppen met het wijsmaken van hun volgers wijs dat een laxeermiddel helpt om er net zoals hen uit te zien’, schreef ze bij een video van zichzelf, waarbij ze beteuterd op het toilet zit terwijl ze een shake aan het drinken is.

Eerder richtte ze haar pijlen op programma’s en filters om foto’s te bewerken. Die zouden volgens Jamil niet alleen ontmoedigd, maar ook verboden moeten worden, zo schreef ze neer in een essay voor BBC. ‘Ik vind airbrushing een walgelijk instrument dat misbruikt wordt, vooral tegen vrouwen, en verantwoordelijk is voor meer problemen dan we zelf beseffen omdat we blind zijn gemaakt door de media, onze cultuur en onze maatschappij.’

‘Photoshop gebruiken staat gelijk aan een leugen verkopen aan consumenten. Het is bovendien slecht voor de persoon die wordt gefotografeerd, want die zal steeds minder gaan houden van wat hij of zij te zien krijgt in de spiegel. En het is zo, zo slecht voor het publiek, vooral voor jonge meisjes’, aldus haar argumenten voor een verbod.

Paparazzi

Jamil weet waarover ze praat. Ze werd als kind gepest omdat ze iets dikker was, en worstelde daardoor als puber met anorexia. ‘Ik at drie jaar lang geen volwaardige maaltijd en stopte zelf met menstrueren.’ Op haar zeventiende werd ze aangereden door een auto waarbij haar rug werd gebroken. Ze was anderhalf jaar aan haar bed gekluisterd, wat effect had op haar gewicht. Ze spendeerde uren aan televisiekijken, maar zag enkel slanke vrouwen voorbijkomen op het scherm.

Toen ze enkele jaren later astma had ontwikkeld, werden haar steroïden voorgeschreven, waardoor ze opnieuw wat gewicht bijkwam. ‘Ik had net geschiedenis geschreven omdat ik de eerste vrouw was die BBC Radio 1's Official Chart solo presenteerde, maar diezelfde dag werd ook aangekondigd dat ik er vijf kledingmaten was op vooruitgegaan. Paparazzi schreeuwden me maandenlang van alles toe over mijn gewicht om een reactie uit te lokken’, klonk het vorig jaar in een gesprek op de Amerikaanse radiozender NPR.

Nadat ze ook nog eens werd opgeschrikt door een kankerdiagnose (het gezwel in haar borst bleek echter niet kwaadaardig), besloot Jamil in 2015 om naar Los Angeles te verhuizen. ‘Mensen verklaarden me voor gek en zeiden dat ik te dik, te oud en te gekleurd was om succesvol te worden in Hollywood. Maar het werd een van beste jaren uit mijn leven. Ik won de meeste prijzen ooit, ik was een gelukkige relatie gestart (met muzikant James Blake, die zijn laatste album heeft opgedragen aan het geluk dat zij hem bezorgt, red.), ik verdiende goed mijn brood. Dat deed me beseffen: mijn leven is geen weerspiegeling van mijn gewicht.’

‘Jezelf aanvaarden is de beste middelvinger die je iemand kan geven’, vat Jamil het mooi samen in een interview met Elle. Dat betekent niet dat ze niets om haar uiterlijk geeft. ‘Laat het gewoon niet je leven overheersen. Het is een deeltje van de taart, maar niet de hele taart. Mannen worden verteld om succesvol en slim te worden zodat ze een Victoria’s Secret-model kunnen daten. Wij worden vertelt om succesvol en slim te worden én om eruit te zien zoals een Victoria’s Secret-model. Waarom krijgen wij extra huiswerk?’

Confrontaties

Haar boodschap verdient dan wel alle applaus, maar de manier hoe ze communiceert op sociale media lokt ook confrontaties uit. Want Jamil drijft de spot met zichzelf én met anderen. Terwijl ze het opneemt voor vrouwen in het algemeen, wijst ze bekende vrouwen zoals Beyoncé en Rihanna wel met de vinger omdat ze te weinig kleren dragen. En dat doet een echte feministe niet, aldus criticasters.

Toen ze een dag na de dood van Karl Lagerfeld vragen stelde over ’s mans verheerlijking en hem een ‘meedogenloze vetvrezende vrouwenhater’ noemde, werd ze teruggefloten door diens muze Cara Delevingne, die het laag vond dat Jamil zich zo uitliet over iemand die ze niet persoonlijk kent. Jamil excuseerde zich omdat ze slecht sprak over een dierbaar persoon van Delevingne, maar bleef uiteindelijk bij haar standpunt.

Wie wel vol lof spreekt over Jamil is Taylor Swift. In een groot stuk voor Elle waarin de zangeres haar dertig levenslessen deelt, naar aanleiding van haar dertigste verjaardag eind dit jaar, schreef de zangeres dat ze dankbaar is voor de manier waarop Jamil zich uitspreekt over onrealistische schoonheidsstandaarden. ‘Zij is de redelijke stem in een stroom luide berichten die ons telkens opnieuw vertellen dat je als vrouw tijd, zwaartekracht en alles wat natuurlijk is moet bestrijden voor een eeuwigdurende jeugd, terwijl dat van mannen niet wordt verwacht.’