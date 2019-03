‘Het is een algemene tendens dat jongere mensen moeilijker zijn warm te maken om Frans te leren’, zegt Lies Sercu, professor in de Taaldidactiek en Taalverwerving aan de KU Leuven. Over de periode van ...

Tot grote ergernis van de werkgever schrijven steeds minder volwassenen zich in voor een taalcursus. Vooral het Frans blijkt steeds minder in trek te zijn. Volgens professor Taalverwerving Lies Sercu wordt de kiem daarvoor al in het middelbaar onderwijs gelegd.

‘Het is een algemene tendens dat jongere mensen moeilijker zijn warm te maken om Frans te leren’, zegt Lies Sercu, professor in de Taaldidactiek en Taalverwerving aan de KU Leuven. Over de periode van 2013 tot 2017 daalde het aantal inschrijvingen voor de taalopleiding Frans aan het CVO (centra voor volwassenenonderwijs) van 43.448 naar 33.932.

Ook het aantal cursisten Duits daalt maar blijft in vergelijking met het Frans redelijk stabiel. Daar schuilt voor Sercu voornamelijk een economische reden achter. ‘Dat het Duits zich handhaaft, zou je kunnen toeschrijven aan het feit dat velen geen Duits in het secundair onderwijs hebben gehad. Het vak komt pas in de derde graad of zelfs helemaal niet aan bod in het curriculum. Vaak beperkt zich dat dan tot één lesuur in de week. Eenmaal op de arbeidsmarkt moet je dus wel de taal leren als je met Duitstalige landen in contact komt.’ Bij Frans speelt dat argument vermoedelijk iets minder. ‘Bij grotere Waalse bedrijven komt het meer en meer voor dat men op de werkvloer Engels verkiest boven Frans en Nederlands.’

Dat er twintig procent minder inschrijvingen voor het Engels zijn, kan dan weer liggen aan onze verbeterde beheersing van die taal. ‘Als Germaanse talen behoren het Engels en Nederlands tot dezelfde taalfamilie. Voor jongeren is het ook een levende taal. Het is de taal van het internet en de popmuziek. Nog voor ze er in de klas mee aan de slag gaan, hebben ze al een basis. Bij Frans is dat veel minder het geval.’

Wetenschap

De onverschilligheid bij jongeren om het Frans onder de knie te krijgen, hangt volgens Sercu samen met de inrichting van het middelbaar onderwijs. Daar wonnen de afgelopen jaren STEM-vakken (science, technology, engineering, mathematics) steeds meer aan belang. ‘Wetenschappelijk georiënteerde vakken worden voorgesteld als belangrijke vakken die iedereen moet beheersen. Daar is op zich niets mis mee omdat er ook meer vraag naar zal zijn in de maatschappij van morgen. Maar momenteel gaat het wel een beetje ten koste van het taalonderwijs.’

Nochtans is een degelijke taalkennis volgens Sercu ook in de wetenschappen niet onbelangrijk. ‘Ook al ben je technologisch gezien inhoudelijk sterk, taalvaardigheid blijft belangrijk. In de wetenschapswereld is Engels de taal bij uitstek. Maar Frans wordt gesproken in een groot deel van de wereld en in ons land is het nog altijd een officiële landstaal.’

Nutteloze dialogen

Een mogelijke oplossing zou bestaan in het integreren van een CLIL-traject. Bij CLIL (Content and Language Integrated Learning) wordt een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands gegeven. Het aanleren van een vreemde taal gaat dan hand in hand met het verwerven van bijvoorbeeld wetenschappelijke kennis. ‘Wat je ziet bij leerlingen van de eerste graad die een vak gecombineerd hebben met het Frans is dat ze de taal beter beheersen dan leerlingen die gewoon taalonderwijs volgden.’ De sterkte van CLIL is dat taal in een zinvolle context wordt gebruikt. ‘De nadruk ligt op het leren van de vakinhoud. Dat is het grote verschil met een taalles waar leerlingen niet altijd gemotiveerd zijn om schijnbaar nutteloze dialoogjes te voeren in de vreemde taal. De motivatie kan dus soms sterker zijn in het CLIL-onderwijs dan in een gewone talenklas.’

Het aantal scholen in Vlaanderen dat de onderwijsmethode heeft ingevoerd, groeit gestaag. ‘Het CLIL-onderwijs wordt nu vooral in het ASO aangeboden. Het zijn dus voornamelijk de sterke leerlingen die er de vruchten van plukken. Maar ook in het TSO zijn er scholen die het traject aanbieden. Dat zijn dan eerder economische richtingen zoals Handel of Onthaal en Public Relations.’