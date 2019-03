GO! overweegt klacht na telefoontje van Dries Van Langenhove naar huis leerkracht

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) bekijkt welke juridische stappen het kan ondernemen tegen Dries Van Langenhove. Die had een leerkracht op zijn privéadres opgebeld over een les rond racisme. Net vandaag kondigt Vlaams Belang aan dat de lijsttrekker zaterdag spreekt aan de zijde van een bekende Britse extreemrechtse activist.

Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove heeft een Gentse leerkracht geïntimideerd op haar privéadres. Dat schrijft Apache en bevestigt onderwijskoepel GO! Van Langenhove zou de leerkracht opgebeld hebben over het gebruik van de Pano-reportage over zijn organisatie Schild&Vrienden in een les rond racisme.

Van Langenhove heeft ook contact gehad met de directie van de bewuste school met opmerkingen over de lesinhoud. Dat de Vlaams-Brabantse politicus een leerkracht in een privécontext contacteert, kan een inbreuk zijn op de privacywetgeving.

GO! neemt het voorval ernstig. Er wordt advies ingewonnen en bekeken welke juridische stappen ondernomen kunnen worden.

Evenement met Britse extreemrechtse activist

Vlaams Belang kondigde vandaag aan dat Van Langenhove zaterdag spreekt op een evenement, samen met de Brit Tommy Robinson, de medeoprichter en voormalige leider van de extreemrechtse English Defence League (EDL).

Robinson moest vorig jaar nog naar de gevangenis voor minachting van het hof, nadat hij aan een gerechtshof in Canterbury vier beschuldigden had gefilmd die later veroordeeld werden voor de verkrachting van een tienermeisje. Hij filmde ook vanuit de rechtszaal. Zijn voorwaardelijke straf van 13 maanden werd in een effectieve straf omgezet, nadat Robinson een jaar later hetzelfde had gedaan op een proces in Leeds tegen een grote groep mannen voor seksueel misbruik. ()