Dood gewaande Syriërijder leeft nog

De Antwerpse Syriëstrijder Abdellah Nouamane (23) werd al sinds deze zomer door zijn familie dood gewaand. Maar hij leeft toch nog. Daar kwamen de veiligheidsdiensten onlangs achter.

Abdellah Nouamane werd in januari vorig jaar nog bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel nadat hij en zijn kompaan Abdelmalek Boutaliss uit Kortrijk vanuit Syrië een audiobestand hadden verstuurd naar Montasser Alde’emeh.

In dat bestand dreigden ze er mee in België aanslagen te gaan plegen in ‘Bibliotheken, scholen, ziekenhuizen, winkelstraten en dancings.’

Nouamane werd in 2015 ook al eens bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel in het proces tegen Shariah4Belgium in Antwerpen.

De familie van Nouamane kreeg afgelopen zomer bericht vanuit Syrië dat hun zoon gesneuveld was. De familie was ervan overtuigd dat het bericht klopte omdat de bron betrouwbaar leek. Maar Nouamane zou nu toch nog in leven zijn, zo bevestigen de veiligheidsdiensten. Waar hij is en of hij gevangen is of op vrije voeten, is niet duidelijk. Nouamane heeft ook een vrouw en een kind in Syrië.

Abdelah Nouamane is de zoon van Fatima Ezzarhouni. Zij is actief bij CD&V en was bij de vorige verkiezingen nog kandidate voor de districtsraad in Antwerpen.

In de officiële lijst van het Orgaan voor Coördinatie van de Dreiging (OCAD) stond Nouamane niet vermeld als gesneuveld. Er was nooit een bewijs gekomen van overlijden en dat zijn de veiligheidsdiensten altijd op hun hoede. In het verleden hebben IS-jihadi’s al eens vaker hun dood geveinsd om op die manier ongemerkt naar Europa terug te kunnen keren. Abelhamid Abaaoud, de organisator van de aanslagen van Parijs, was in dat geval.

Fatima Ezzarhouni was niet bereikbaar voor een reactie.