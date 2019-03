Moeder Antwerpse vondeling geïdentificeerd

In het onderzoek naar de vondeling is een 38-jarige Poolse vrouw uit Antwerpen maandag opgepakt. De onderzoeksrechter heeft haar deze voormiddag weer vrijgelaten, heeft het Antwerpse Parket bekendgemaakt.

De vrouw bekende dat ze de moeder is van de achtergelaten baby in een appartementsgebouw in Antwerpen. De poetsvrouw vond de baby, gewikkeld in handdoeken, in een papieren zak. Via onder meer camerabeelden kon de lokale recherche jeugd en gezin van politiezone Antwerpen een 38-jarige vrouw identificeren.

Ze was ongewenst zwanger en niemand zou daarvan op de hoogte zijn. Nadat ze in de nacht van 4 op 5 maart alleen bevallen was, panikeerde ze en heeft ze een plaats gezocht om het kind achter te laten. Naar eigen zeggen had ze nooit eerder van het vondelingenluik gehoord.

Het parket Antwerpen heeft beslist om de vrouw voor te leiden bij de onderzoeksrechter voor de kwalificatie ‘verlaten van een minderjarig kind’. Daarop staat een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en een geldboete van 26 tot 300 euro.

Het jongetje verkeert in goede gezondheid en heeft de naam Arthur gekregen.