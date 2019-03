Blauw, magneet voor de sterke vrouw

‘Overlopers zijn een betere graadmeter voor het succes van een partij dan peilingen’, poneert de Britse journalist Steve Richards in zijn boek The rise of the outsiders , zich baserend op Britse ...

Met Goedele Liekens lijft Open VLD opnieuw een opvallende vrouw in, nadat gisteren Alicja Geschinska en Lynn Wesenbeek zich al tot blauw bekeerden. Het geeft extra glans aan het positivisme dat Open VLD wil uitstralen. Maar het ontbreken van een wit konijn in Antwerpen, het belangrijkste wingewest, blijft een handicap.

‘Overlopers zijn een betere graadmeter voor het succes van een partij dan peilingen’, poneert de Britse journalist Steve Richards in zijn boek The rise of the outsiders, zich baserend op Britse verkiezingsuitslagen. Als daarbij ook de witte konijnen mogen worden geteld, zou Open VLD volgens die theorie afstevenen op een klinkende verkiezingsoverwinning.

Op 26 mei zal moeten blijken of die theorie voor Open VLD stand houdt. Feit is wel dat witte konijnen en overlopers een partij een aura geven van aantrekkelijkheid, ook voor de kiezer. Open VLD probeert zich in de markt te zetten als de partij die overstroomt van positivisme, een partij van doeners, die samen met anderen de schouders wil zetten onder onze maatschappij. Witte konijnen en overlopers moeten dat beeld versterken.

Die gaan zelden voor een partij die in de lappenmand ligt. Zo kiezen bijvoorbeeld ook Vilvoords deradicaliseringsambtenaar Jessica Soors en voormalig directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe niet voor SP.A, maar voor Groen om zich de allereerste keer aan de kiezer te presenteren.

Bij Open VLD springen de witte konijnen de laatste dagen over elkaar. Gisteren nog kondigde de partij aan dat filosofe en schrijfster Alicja Geschinska de derde plaats op de Europese lijst krijgt en voormalig presentatrice Lynn Wesenbeek die lijst gaat duwen. Als Open VLD opnieuw een derde plaats in het Europese parlement verovert, gaat die wellicht naar een van die twee dames.

Oog in oog met Darya Safai

Met Goedele Liekens op de derde plaats op de kamerlijst in Vlaams-Brabant komt daar nog iemand bij met een breed profiel. De bekendste seksuologe van het land is een kameleon. In Goedele on Top stelt ze de meest intieme vragen aan de deelnemers van Temptation Island, terwijl ze zich als goodwill-ambassadeur al jaren inzet voor de rechten van meisjes en vrouwen wereldwijd. Het is in die rol dat ze samen met minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) verschillende ontwikkelingslanden bezocht. In Vlaams-Brabant zal ze tijdens de kiesstrijd oog in oog komen te staan met Darya Safai, die andere voorvechtster van vrouwenrechten. Zij bekleedt de derde plaats op de N-VA-lijst in Vlaams-Brabant. Safai is iemand waarop Open VLD ook haar pijlen had gericht, maar die uiteindelijk koos voor de N-VA.

Sterke vrouwen

De belofte om de helft van de lijsten te laten trekken door een vrouw heeft Open VLD net niet gehaald, maar de Vlaamse liberalen trekken duidelijk de kaart van de vrouw. Ze profileert zich als dé partij die opkomt voor de vrouw die vecht voor haar rechten en vrijheid. Bij de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) als nieuwe directeur bij de Nationale Bank maakte De Croo nog veel stampij omdat opnieuw een man in de directeursstoel belandde. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten maakte er al een punt van dat in een volgende regering de helft vrouw moet zijn.

Buiten de drie witte konijnen die vandaag en gisteren op de voorgrond traden, past ook Grete Remen in dat plaatje. De Limburgse onderneemster maakt de overstap van de N-VA naar Open VLD nadat ze in ongenade was gevallen bij haar vorige partij. En met Sihame El Kaouakibi als running mate van Bart Somers op de Vlaamse lijst in Antwerpen heeft Open VLD ook de spilfiguur van Let’s Go Urban (naschoolse programma’s voor kansarme jongeren, red.) in haar rangen. De overstap van Veli Yüksel van CD&V naar de Open VLD vormt een mannelijke uitzondering. Veel politiek kapitaal brengt hij Open Vld niet, maar ook zijn overstap verterkt het beeld van een partij met aantrekkingskracht.

Geen wit konijn in belangrijkste wingewest

Hetzelfde geldt voor Christian Leysen, die de kamerlijst in Antwerpen trekt. Leysen bewijst dat de zoektocht naar hét perfecte witte konijn ook een risico inhoudt. Open VLD slaagde er niet in om VTM-weervrouw Jill Peeters te overtuigen en de gedoodverfde lijsttrekker en huidig minister Philippe De Backer haakte in extremis af. Zo kwam de partij uiteindelijk terecht bij een oudgediende van de partij: Christian Leysen. Dat Open VLD er niet in slaagde om in Vlaanderens grootste kieskring met vers bloed aan kop naar de kiezer te trekken, blijft een handicap. De partij probeert dat wel te compenseren door net onder Leysen vier relatief jonge vrouwen te positioneren. De partij kondigde vanmiddag aan ook in Antwerpen volop voor zetelwinst te gaan.

Professionelere rekrutering

De tijd dat een bekende kop volstond om prominent op een lijst te prijken, lijkt wel achter de rug. Bij alle partijen trouwens. Bijna alle witte konijnen die tegenwoordig opspringen hebben hun stem al laten horen in het publieke debat of hebben hun maatschappelijke engagement al getoond. Maar ook dat is geen garantie dat een nieuweling aardt in het politieke spel. Maar dat zijn zorgen voor later. Het enige wat nu telt voor elke partij is zoveel mogelijk zetels binnenhalen.