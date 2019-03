Goedele Liekens op plaats 3 Vlaams-Brabantse Open VLD

Maggie De Block krijgt voor de verkiezingen van 26 mei versterking van Goedele Liekens. Open VLD brengt de seksuologe in stelling tegen Theo Francken en Darya Safai.

Het Vlaams-Brabantse strijdtoneel is er één om in de gaten te houden. De verschillende partijen hebben er witte konijnen uit de mouwen getoverd om het onderste uit de kan te halen. Vlaams Belang trok Dries Van Langenhove aan, Groen wist de Vilvoorde deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors te strikken en Theo Francken (N-VA) kreeg vrouwenrechtenactiviste Darya Safai bij zich.

Open VLD kan nu tegenover Darya Safai óók een mensenrechtenactiviste plaatsen. Goedele Liekens is immers goodwillambassadrice voor de VN. Ze trekt zich het lot aan van vrouwen en meisjes die in precaire (seksuele) gezondheid leven.

Liekens reisde als ambassadrice al meermaals mee met Alexander De Croo (Open VLD), minister van Ontwikkelingssamenwerking. Onder meer naar Benin en Senegal voor Shedecides, het initiatief waarmee België organisaties sponsort die jonge meisjes helpen om hun eigen beslissingen te nemen over hun gezondheid, scholing, gezinsplanning, anticonceptie en veilige abortus. Liekens kan zich dus opwerpen als diplomate met terreinkennis.

Goedele on top

Ze heeft nog een andere belangrijke troef: ze is bekend bij oud(er) én jong. Goedele is immers nog steeds tv-presentatrice, en heeft op Vijf een nevenactiviteit bij het datingprogramma Temptation Island. In Goedele on top praat ze na elke aflevering met een deelnemer van het programma. Temptation Island is heel populair bij jonge tv-kijkers.

Ze dacht overigens ooit helemaal anders over politiek. Jaren geleden zei ze nog ‘neen’ tegen het voorstel van wijlen Steve Stevaert (SP.A) om staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking te worden. ‘Ik ben blij dat ik niet in de politiek gegaan ben’, zei ze daarover in 2016. ‘In de politiek maken ze je af. Ik ben daar niet voor in de wieg gelegd.’ En in 2018 klonk het zo: ‘Ik dank God elke dag op mijn blote knietjes dat ik niet in de politiek ben gestapt. Als VN-ambassadrice kan ik veel meer verwezenlijken.’

Datzelfde engagement lokt haar nu toch naar de politiek. Als ze met de VN iets kan verwezenlijken, waarom dan niet in de Belgische politiek? Liekens heeft met plaats drie een verkiesbare plaats in handen. Open VLD haalde in 2014 vier zetels binnen op de kamerlijst in Vlaams-Brabant. Een zitje in de Kamer is dus (bijna) een certitude.