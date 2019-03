Proximus effent pad voor tweede mandaat Leroy

Krijgt ceo Dominique Leroy een tweede mandaat aan het hoofd van Proximus? Als het van de raad van bestuur afhangt wel.

Begin volgend jaar loopt het eerste mandaat van Dominique Leroy aan het hoofd van Proximus af. Maar als het van de raad van bestuur ligt krijgt ze er nog een tweede termijn bij. Op de agenda van de komende algemene vergadering staat immers het voorstel om Leroy bestuurder te laten blijven tot 2023, zo meldt De Tijd. Voorzitter Stefaan de Clerck noemt het in de krant ‘een signaal dat we klaarstaan om met haar te spreken over een verlenging van haar CEO-mandaat.’

Vroeger werd de gedelegeerd bestuurder van een (semi-)overheidsbedrijf als Proximus per KB aangesteld door de regering. De wijziging van de wet op overheidsbedrijven stelt dat die aanstelling via de algemene vergadering moet gebeuren. Maar aangezien de Belgische Staat meerderheidsaandeelhouder is, komt die aanstelling in de feiten op hetzelfde neer. De procedure is enkel anders. De raad van bestuur zou al klaar zijn om in het najaar de contractbesprekingen aan te vatten, weet De Tijd.

Dominique Leroy zelf liet recent nog verstaan dat ze een verlening van haar mandaat ambieert. Als dat gebeurt zal ze de de transformatie van Proximus, waar een herstructurering aan vast hangt waarbij 1.900 jobs verdwijnen, tot aan het einde kunnen overzien.

Leroy kreeg nogal wat kritiek toen dat plan begin dit jaar bekend werd gemaakt. Met name de vakbonden waren bijzonder ontevreden over de manier van aanpakken en van communiceren. Maar een recente rondvraag van De Standaard leerde dat, zowel in politieke kringen als bij de vakbonden niemand van Leroy af wil. ‘Het plan is het probleem’, stelde vakbondsman Bart Neyens het toen. ‘Niet de persoon aan tafel.’