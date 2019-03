De dikke en de dunne gaan de dam af

Leve de gerestaureerde versies die opnieuw in de cinema komen. ‘Lost highway’ van David Lynch was bepaald geen verloren film, maar was nooit eerder digitaal optimaal voor de huidige projectors. De heruitgave laat toe aan huidige dertigers om hun natte droom van toen te herbeleven, maar kan ook een nieuwe generatie laten ontdekken dat films ook wild, beklemmend, sexy en onbegrijpelijk mogen zijn. Motor aan en rijden maar.

naar de recensie >

een diepere blik in het fenomeen van gerestaureerde films >