Door sociale media lijkt het vandaag misschien onzichtbaarder dan ooit, maar veel mensen voelen zich eenzaam en sociaal geïsoleerd. Of u nu jong of oud bent, op het platteland of in de stad woont: eenzaamheid kan iedereen raken. De Standaard wil die eenzaamheid graag bespreekbaar maken. Wil u hierover getuigen? Stuur ons een mailtje