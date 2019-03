Wat zal Geoffrey Cox zeggen? Dat was de vraag nadat Theresa May afgelopen nacht bijkomende garanties onderhandeld had met de EU. Cox is de hoogste juridische raadgever van de Britse regering en hij was ...

Wat zal Geoffrey Cox zeggen? Dat was de vraag nadat Theresa May afgelopen nacht bijkomende garanties onderhandeld had met de EU. Cox is de hoogste juridische raadgever van de Britse regering en hij was vanmorgen de meest geciteerde naam in Londen. Dat vindt de man niet erg. Hij staat graag in de belangstelling. Als hij spreekt, doet hij dat met zin voor theatraliteit.

Van Cox werd dus verwacht dat hij zich uitspreekt over de bijkomende verduidelijkingen over de Ierse backstop die de Britse premier en de Europese leiders afgelopen nacht in Straatsburg zijn overeengekomen. Volgens Theresa May moeten ze voldoende zijn om een meerderheid van het Lagerhuis te overtuigen de scheidingsdeal met de EU goed te keuren waardoor het VK op 29 maart op een ordelijke wijze uit de EU kan stappen.

Ierse instemming

May en Commissievoorzitter Juncker waren tevreden over de bijkomende ‘wettelijk bindende’ verklaringen die werden toegevoegd aan het scheidingsakkoord. Die moeten de Brexiteers geruststellen dat het VK niet permanent gevangen komt te zitten in een douane-unie met de EU. Al voegde Juncker er meteen aan toe dat er niet getornd is aan de wezenlijke bepalingen van het scheidingsakkoord. Ook de Ierse premier, Leo Varadkar, was tevreden over de deal. Het geeft dus aan dat de principes van het scheidingsakkoord over de Ierse grens overeind blijven.

En precies daar had een groot deel van het Britse parlement problemen mee. Daarom keurde ze de oorspronkelijke Brexit-deal massaal af. May verloor in januari een stemming in het Lagerhuis met 230 stemmen. Gaan al die tegenstanders plots van mening veranderen omdat er twee verklaringen zijn toegevoegd aan de deal?

In de eerste plaats wordt er gekeken naar de harde Brexiteers rond Jacob Rees-Mogg en naar de Noord-Ierse protestanten van de DUP die May gedoogsteun geven. Die hardliners schakelden een batterij advocaten in om de bijkomende teksten uit te vlooien. De verwachting was dat ze die zouden kwalificeren als onvoldoende. Zeker toen bleek dat Cox ook niet onder de indruk was. In zijn advies dat hij nog toelicht aan het Lagerhuis, is te lezen dat de risico’s van de backstop ongewijzigd zijn.

Ook ‘Remain’-kamp niet blij

Maar May heeft ook de stemmen nodig van tegenstanders van de Brexit in haar partij. En ook die zijn niet onder de indruk. Dominic Grieve, de voorganger van Cox en een tegenstander van de Brexit, zei vanmorgen dat hij tegen zal stemmen. Hij hoopt dat er een tweede referendum kan komen.

Ook van Labour moet May niet veel steun verwachten. Zij hopen nog altijd dat ze May ten val kunnen brengen. Een deel van de Labour-parlementsleden hoopt ook dat uitstel van de Brexit leidt tot een tweede referendum waarin de Britten dan kiezen om de Brexit terug te draaien. Daarom adviseerden de advocaten van The People’s Vote – de actiegroep die zo’n nieuw referendum wil doordrukken – om de deal vanavond af te schieten.

De meeste parlementsleden zullen inderdaad in de eerste plaats een politieke afweging maken als ze vanavond hun stem uitbrengen. En het gevoel bij veel Westminster-watchers was dan ook dat May misschien wat minder zwaar zal verliezen, maar dat de Brexit-deal toch opnieuw weggestemd wordt.