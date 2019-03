Ierse premier: ‘Aangepaste Brexit-deal ondermijnt backstop niet’

De Ierse premier Leo Varadkar hoopt dat de nieuwe garanties over de backstop zullen volstaan om het Brexit-akkoord straks door het Brits Parlement te krijgen. Tegelijk stelt hij zijn landgenoten gerust dat de verzekering om een harde grens met Ierland te vermijden, behouden blijft.

De Ierse premier Leo Varadkar heeft het resultaat van het ultieme brexit-overleg tussen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Theresa May gunstig onthaald. Hij hoopt dat de garanties de weg openen voor een goedkeuring van het Brexit-akkoord later op dinsdag in het Britse parlement.

Volgens Varadkar moeten de bijkomende garanties die Juncker en May maandagavond in Straatsburg hebben afgesproken over de backstop de parlementsleden in Westminster geruststellen dat het Verenigd Koninkrijk niet voor eeuwig zal opgesloten worden in een douane-unie met de Europese Unie. Het Britse Parlement stemt dinsdagavond over het akkoord.

Tegelijk ondermijnen de aanpassingen de backstop, die een harde grens tussen Ierland en Groot-Brittannië moet vermijden, volgens de Ierse premier niet. Die blijft van toepassing ‘tenzij en totdat’ er afspraken in de plaats komen die verzekeren dat er geen harde grens komt.

Juridisch bindende aanvulling

Juncker en May raakten het maandagavond eens over een gezamenlijke en juridisch bindende aanvulling van het Brexit-akkoord. Daarin wordt de intentie van de EU om tot alternatieve afspraken te komen zodat de backstop niet moet gebruikt worden. Als dat wel moet, verbindt de EU zich ertoe zo snel mogelijk mee naar een andere oplossing te zoeken.

Verder werd er een unilaterale verklaring opgenomen van het Verenigd Koninkrijk. Daarin laten de Britten verstaan dat, moest de backstop definitief worden en gesprekken over een alternatief afketsen, ze onder het akkoord uit kunnen.

Tot slot worden in een politieke verklaring de intenties van beide partijen vastgelegd om een alternatief voor de backstop te zoeken. Dat moet de Britse juridisch adviseur voor de Brexit, Geoffrey Cox ervan overtuigen dat de backstop niet tot in het oneindige kan ingevoerd worden. Onder andere de Noord-Ierse DUP, die de regering-May van gedoogsteun voorziet, wacht het nieuwe advies van Cox over de aanpassingen af.