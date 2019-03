Frankrijk wil strengere controle op Belgische wijntoeristen

Als het van de Franse overheid afhangt, wordt binnenkort strenger gecontroleerd op toeristen die wijn of champagne mee naar huis willen nemen.

Vandaag komen de Europese minister van Financiën samen in Brussel. Frankrijk zal strengere exportcontroles voor 'alcoholtoeristen' op tafel leggen. Controles die ook voor Belgen kunnen gelden. In België werden accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken in 2015 verhoogd met respectievelijk 30 en 41 procent, volgens onderzoek voor vier op de tien Belgen een reden om meer over de grens te gaan shoppen. Wie in Frankrijk shopt, betaalt enkel daar accijnzen, en niet in België.

De maximale hoeveelheden alcohol die vandaag mogen worden uitgevoerd uit Frankrijk zijn wettelijk vastgelegd. Er mag per meerderjarige niet meer dan 10 liter sterke drank worden geëxporteerd, 110 liter bier en 90 liter wijn, waarvan 60 liter mousserende wijn.

Nu de Europese Commissie broedt op een wetsvoorstel om de Europese accijnsregels in elk land gelijk te stellen, wil Frankrijk dat voorstel aangrijpen om die indiciatieve limieten strikt te maken.

België staat volgens een welingelichte bron open voor de discussie, maar wil die niet overhaast uitvoeren. Ons land wacht liever een impactstudie af die door de Europese Commissie werd besteld. De resultaten daarvan worden in juli verwacht. De kwestie wordt gekoppeld aan een ander aspect van de hervorming van de accijnzenrichtlijn, namelijk over de manier waarop de verschuldigde accijns op alcoholhoudende dranken wordt bepaald.