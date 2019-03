Australië en Singapore weren ook Boeing 737 Max

Nog meer landen weren de Boeing 737 Max uit hun luchtruim. Twee toestellen van type 737 Max 8 zijn in de voorbije maanden neergestort.

Het paradepaardje van Boeing, de 737 Max 8, wekt wereldwijd argwaan na de tweede crash dit weekend. Een toestel van Ethiopian Airlines kwam enkele minuten na opstijging neer en meer dan 150 mensen kwamen om. In november van vorig jaar crashte al een vliegtuig van Lion Air, ook een 737 Max 8. China en Indonesië kondigden eerder al aan dat ze de Max 8 uit hun luchtruim weren, Australië, Singapore en Zuid-Korea houden nu alle MAX-toestellen aan de grond. Niet alleen de Max 8 dus.

Boeing beloofde vandaag nochtans een snelle update van de vluchtcontrolesoftware. ‘De update is ontwikkeld om een al veilig vliegtuig nog veiliger te maken’, zegt Boeing in een persbericht op de bedrijfswebsite. Maar het kwaad is al geschied. LionAir schort een bestelling op, en Ethiopian Airlines houdt de vliegtuigen tijdelijk aan de grond.

De ontwikkeling van de software was al even aan de gang bij Boeing, na de crash van Lion Air Vlucht 610. Het probleem zou toen te wijten geweest zijn aan het automatische MCAS-systeem, dat het vliegtuig moet behoeden voor overtrek. Het is nog niet duidelijk of hetzelfde probleem zich bij het toestel van Ethiopian Airlines voordeed.