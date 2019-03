Vanaf 55 jaar is het inderdaad niet meer toegelaten om uw bedrag voor pensioensparen te verhogen. Het referentiepunt is uw storting op 54 jarige leeftijd. Stortte u in dat jaar het maximumbedrag dan staat ...

Vorig jaar werd het maximumbedrag voor pensioensparen opgetrokken tot 1.230 euro. In december stortte ik bij tot dit nieuwe plafond. De bank stortte het geld terug en liet mij weten dat het na 55 jaar niet meer mogelijk is om het bedrag voor pensioensparen te verhogen. Klopt dit?

Vanaf 55 jaar is het inderdaad niet meer toegelaten om uw bedrag voor pensioensparen te verhogen. Het referentiepunt is uw storting op 54 jarige leeftijd. Stortte u in dat jaar het maximumbedrag dan staat het u vrij om ook alle jaren daarna het maximumbedrag te storten. U kon dan in 2018 in alle vrijheid kiezen voor één van beide nieuwe maximumbedragen: 940 euro (met 30 % belastingvermindering) of 1.230 euro (met 25 % belastingvermindering).

Stortte u op 54 jaar niet het fiscale maximumbedrag dan kunt u op dat contract ook de jaren daarna het maximumbedrag niet meer storten. Stort u toch 1.230 euro dan moet de bank hiervoor een nieuw contract openen met een nieuwe minimumlooptijd van 10 jaar. Om dat te vermijden, kan de bank er ook voor kiezen om het teveel gestorte geld terug te betalen.

Noteer tot slot ook dat het volgens de wet verplicht is om uw keuze voor het verhoogde maximumbedrag vooraf te melden aan de bank. Die keuze moet ieder jaar bevestigd worden. Zonder voorafgaande melding kon u vorig jaar dus sowieso maximaal 940 euro storten (980 euro in 2019). Ook dat kan verklaren waarom de bank een stuk van het bedrag heeft teruggestort.