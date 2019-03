Louis van Gaal stopt ermee: Nederlandse toptrainer gaat op pensioen

Vaarwel Louis van Gaal. De Nederlandse ex-trainer van onder andere Ajax, FC Barcelona en Manchester United gaat met pensioen. Dat maakte hij bekend tijdens de Nederlandse talkshow VTBL. “Ik heb geen ambitie om technisch directeur of tv-analist te worden”, klonk het bij de intussen 67-jarige Van Gaal.

De flamboyante Nederlander werd op 23 mei 2016 ontslagen bij Manchester United en vervangen door José Mourinho. Dat blijkt nu zijn laatste dag als voetbaltrainer geweest te zijn. Na een indrukwekkende carrière van 30 jaar is het genoeg geweest voor Van Gaal, die op 1 december 1986 begon als assistent bij AZ Alkmaar.

“Mijn vrouw Truus gaf 22 jaar geleden haar job op voor mij en volgde me toen ik naar het buitenland trok”, aldus Van Gaal. “Ik had haar verteld dat ik zou stoppen als trainer op mijn 55ste, maar ik bleef doorgaan tot ik 65 was. Zij heeft recht op een leven met mij buiten het voetbal. Ik kan vertellen dat ze heel gelukkig is.”

Gevuld palmares

Van Gaal won in zijn carrière een hele reeks aan prijzen. De meest memorabele was de Champions League in 1995 met Ajax, waarmee hij ook drie keer op rij kampioen werd en de UEFA Cup won. Als trainer van Barcelona won hij onder andere twee Spaanse titels, maar na 1998 vielen zijn successen wat stil. Tot Van Gaal in 2009 kampioen werd met AZ en daarna de Duitse dubbel pakte met Bayern. Zijn laatste trofee was de FA Cup met Man United in 2016.

Thank you for opening the door & trusting in me. Enjoy retirement boss pic.twitter.com/OqrEodNlz0 — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 11 maart 2019

Thanks for everything coach !! It was a honor to learn from you! pic.twitter.com/G1dYi1UJv0 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) 11 maart 2019

OFFICIEEL | Louis Van Gaal houdt het internationale voetbal voor bekeken. Wat een trofeeënkast heeft hij verzameld!



Bedankt voor alles, Louis! pic.twitter.com/AT5xQA2hs7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 12 maart 2019

Van Gaal was ook twee keer bondscoach van het Nederlandse elftal. De eerste keer voor veertien wedstrijden tussen julie 2000 en november 2001, toen hij het voor bekeken hield na een 2-2-gelijkspel tegen Ierland. De tweede keer was hij succesvoller. Van Gaal leidde Oranje naar een onverwachte WK-halve finale in 2014. Nederland verloor toen met 4-2 van het Argentinië van Lionel Messi, maar versloeg wel Brazilië met 3-0 op weg naar het brons.

“Een van de besten”

“Louis van Gaal is een van de beste trainers ter wereld”, reageerde Bayern-voorzitter Uli Hoeness via de officiële clubkanalen. “In mijn ogen is hij verantwoordelijk voor een fundamentele verandering in de voetbalfilosofie van Bayern München. Hij heeft hier een speelwijze geïntroduceerd die gebaseerd is op balbezit en positiespel. Jupp Heynckes en Pep Guardiola hebben zijn speelwijze verder ontwikkeld. We profiteren vandaag de dag nog altijd van de ideeën van Van Gaal. Ik heb enorm veel respect voor hem en wens hem het beste voor in de toekomst.”