32-jarige Lou Williams schrijft NBA-geschiedenis als bankzitter

Lou Williams, shooting guard bij de LA Clippers, is voortaan de meest trefzekere wisselspeler in de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

De 32-jarige Williams lukte vanaf de bank 34 punten in de met 140-115 gewonnen wedstrijd tegen Boston. Als bankzitter maakte hij in zijn carrière tot dusver 11.154 punten. Daarmee passeert hij Dell Curry (11.148), de vader van Stephen (Golden State) en Seth (Portland).

De LA Clippers boekten hun vijfde opeenvolgende overwinning tegen de Celtics. De Clippers klimmen zo naar de zesde plaats in de Western Conference, met 39 zeges tegenover 29 nederlagen. Boston (41-27) is vijfde in het Oosten.

Houston won verder voor de negende opeenvolgende keer, Charlotte was het slachtoffer: 118-106. Het duo James Harden-Eric Gordon blonk uit bij de Rockets. Ze waren goed voor respectievelijk 28 en 22 punten. Bij de Hornets liet Kemba Walker zich opmerken met 40 punten.

De Rockets staan op de derde plaats in de Western Conference, met 42 zeges in 67 wedstrijden. Charlotte is met 30 overwinningen en 37 nederlagen pas tiende in de Eastern Conference.

Cleveland, 14e (17-50) in het Oosten, verraste nummer twee Toronto (48-20). De Cavaliers haalden het met 126-101.