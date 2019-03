Kerncentrale Doel 1 draait weer

Na meer dan tien maanden te hebben stilgelegen, is de kerncentrale Doel 1 maandagavond heropgestart. Dat meldt uitbater Engie Electrabel.

Doel 1 was maanden geleden stilgelegd nadat de koelwaterleiding was gaan lekken. De problemen waren te wijten aan materiaalmoeheid. Ook Doel 2 kampte met dezelfde problemen en lag daardoor maandenlang stil. In januari is ook Doel 2 al opnieuw opgestart. Doel 1 is de oudste kerncentrale van ons land. Nu die weer draait, zijn zes van de zeven Belgische kernreactoren in België actief.

In de kerncentrale van Tihange, nabij Hoei, ligt de kerneenheid nummer twee stil om ­betonproblemen in het niet-nucleaire gedeelte te analyseren. Deze reactor zal naar verwachting stilliggen tot eind mei.