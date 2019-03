Vandaag herdenkt de wereld het ontstaan van het web dat haar omspant, op de plek waar het ­allemaal begon: het Cern-lab in Genève. Sir Tim Berners-Lee is er een van de sprekers, net als de ...

In maart 1989 schreef Tim Berners-Lee een documentje van een tiental pagina’s, met de weinig opwindende titel ‘Information management: a proposal’. Dertig jaar later heeft zijn ‘voorstel’ de wereld veranderd. Al verschilt het web van vandaag op zeker vier punten van zijn oorspronkelijke idee.

Vandaag herdenkt de wereld het ontstaan van het web dat haar omspant, op de plek waar het ­allemaal begon: het Cern-lab in Genève. Sir Tim Berners-Lee is er een van de sprekers, net als de Belg Robert Cailliau. Dertig jaar geleden was er nog niets meer dan een kort documentje van Berners-Lee dat in kleine kring circuleerde binnen het Cern. Het riep op om te werken aan ‘een universeel, gelinkt informatiesysteem (...) zodat er een plaats is voor alle informatie die men belangrijk vindt, en een manier om die informatie achteraf terug te vinden’. In mei 1990 werd hetzelfde document nog eens verspreid, in iets bredere kring. Cailliau was rond dezelfde tijd een gelijkaardig concept aan het uitwerken. De top van Cern stelde hen voor om samen te werken. Samen stampten ze het web uit de grond.

1. Eerst niet wereldwijd

Het idee waarmee de fysicus Berners-Lee (toen 33) in maart 1989 op de proppen kwam: hij wilde zijn collega’s aan het Cern helpen om wetenschappelijke informatie te delen, die te maken heeft met de bouw van de LHC-deeltjesversneller. Een ongelofelijk ingewikkeld project waaraan werd gewerkt door duizenden wetenschappers. Maar veel van hen bleven maar enkele jaren bij het project, waardoor vaak kennis verloren ging. Dat wou hij oplossen door alle documenten aan elkaar te linken.

Berners-Lee keek wel al vooruit. ‘Cern is een miniatuurmodel van hoe de wereld er over enkele jaren zal uitzien. We botsen nu op problemen die de rest van de wereld ook te wachten staan’, schreef hij. Zijn netwerk van informatie noemde hij een ‘mesh’ of raamwerk. Later bedacht hij een betere, veel meer ambitieuze naam: het world wide web.

30 jaar later heeft 51,2% van de wereldbevolking toegang tot het internet, volgens officiële cijfers. Zonder het world wide web was dat nooit mogelijk geweest.

2. Het gaat over tekst

Berners-Lee stelde een ‘web van notities met links’ voor. Dat was volgens hem veel efficiënter dan een hiërarchisch systeem, zoals de index van een bibliotheek. Voor Berners-Lee begon alles bij hypertext – documenten die aan elkaar zijn gekoppeld met links. Tegen eind 1990 had hij alle basis­componenten ontwikkeld. Hij schreef de eerste webserver, de eerste browser (world­wideweb genaamd) en ontwierp HTML (hypertext markup language), de ‘taal’ waarin webpagina’s nog altijd worden geschreven. Hij werkte daarbij op zijn Next, de revolutionaire computer die Steve Jobs ontwikkelde na zijn ontslag bij Apple. Op 24 december 1990 zette Berners-Lee de eerste webpagina online. Die bestond alleen uit tekst, maar Berners-Lee dacht al verder: ‘Toevoeging van beelden zou een optioneel extra zijn’.

30 jaar later is het web een bonte warboel van foto’s, geluid en video. Links vormen nog altijd de basis, maar het zijn in toenemende mate de algoritmes van bedrijven als Facebook, Google en Twitter die bepalen welke links we te zien krijgen.

3. Er zijn standaarden nodig

Als je alle informatie aan elkaar koppelt, heb je standaarden nodig, zag Berners-Lee. Het internet bestond in 1989 al ongeveer 20 jaar (oorspronkelijk onder de naam Arpanet). Je kon in theorie elke computer in de wereld bereiken, maar je moest telkens opnieuw inloggen om alleen maar de informatie te vinden die op die ene computer was opgeslagen. En je moest elk van die computers op een andere manier bedienen. Via standaarden wilde Berners-Lee ervoor instaan dat informatie op verschillende soorten computers kon worden gelezen via één en dezelfde browser.

In april 1993 besliste de Cern dat de standaarden achter het web gratis door iedereen mochten worden gebruikt, zonder royalty’s. Dat was het echte startschot voor de pijlsnelle commerciële ontwikkeling van het web.

30 jaar later zijn standaarden nog altijd essentieel voor het internet, en vele daarvan worden ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), nog steeds onder leiding van Berners-Lee. Wat hij niet voorzag, was hoeveel informatie van het web uiteindelijk zou terechtkomen in relatief ge­sloten omgevingen als Facebook.

4. Niets over privacy

Berners-Lee beschreef een systeem om wetenschappelijke informatie te delen, en dat moest best zo breed en open mogelijk gebeuren. Beveiliging van gegevens, of bescherming van auteursrecht, vond hij ‘van secundair belang’. En het woord ‘privacy’ komt niet in de tekst voor.

30 jaar later voert Berners-Lee een initiatief aan om de controle over onze persoonlijke gegevens te ontfutselen aan de grote technologiebedrijven, die zich er meester van hebben gemaakt. Hij ontwikkelt Solid, een systeem waarbij iedereen zijn eigen gegevens bewaart in een virtuele container, de POD (personal online data).