Londen kondigt doorbraak aan in Brexit-onderhandelingen met EU

De Britse regering heeft naar eigen zeggen een doorbraak bereikt in de onderhandelingen met de Europese Unie over de Brexit.

'Premier Theresa May heeft vanavond in Straatsburg juridisch bindende wijzgingen bekomen die het uittredingsakkoord versterken en verbeteren", verklaarde de Britse vicepremier David Lidington maandagavond voor het parlement. Hij beloofde de Britse parlementsleden om hen twee documenten voor te leggen en riep hen op om voor het ontwerpakkoord te stemmen wanneer het dinsdag aan hen wordt gepresenteerd.

Lidington benadrukte dat de gesprekken tussen May en de Europese leiders in Straatsburg intussen worden voortgezet.

'Deze deal of mogelijk geen Brexit'

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bevestigde het nieuws en waarschuwde tegelijk dat er geen derde herkansing komt, 'geen nieuwe interpretaties van de interpretatie (over de backstop, red.) indien de stemming dinsdag mislukt'. 'Het is deze deal ofwel mogelijk helemaal geen Brexit', luidde het tijdens een persbriefing samen met May.

Groot-Brittannië moet de EU verlaten voor de komende Europese verkiezingen, van 23 tot 26 mei. Anders moet het land opnieuw Europese verkiezingen organiseren. 'Het Verenigd Koninkrijk zal dan wettelijk gebonden zijn die verkiezingen te houden', benadrukte Juncker maandagavond.

Juncker zei voorts dat de Ierse premier al groen licht zou hebben gegeven voor de gevonden garanties. Ook May bevestigde dat er een compromis werd bereikt dat 'verduidelijkingen en wettelijke garanties biedt'.

Labour-leider Jeremy Corbyn heeft al opgeroepen om dinsdag tegen de deal te stemmen. 'De onderhandelingen van May zijn mislukt', meent hij.

Dinsdag Brexit-dag

Dinsdag stemt het Britse parlement voor de tweede keer over het Brexit-akkoord dat May in november met de Europese Unie sloot. Nadat de parlementsleden de tekst in januari met een overweldigende meerderheid hadden verworpen, trok May terug naar Brussel in de hoop een paar concessies in de wacht te slepen die het parlement ervan moeten kunnen overtuigen het akkoord alsnog goed te keuren.

Het belangrijkste struikelblok is zoals bekend de ‘backstop’ voor de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek.

In Londen blijft namelijk commotie heersen over de zogenoemde backstop, het ‘vangnet’ dat een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden bij een harde Brexit. De Britten willen de keiharde garantie dat die backstop tijdelijk is en dat de Britten er na een soort opzegtermijn zelf uit kunnen stappen.

Draait de stemming van dinsdag uit op een nieuw fiasco voor May, dan kunnen de Britse parlementsleden zich woensdag uitspreken over een (door velen gevreesde) Brexit zonder akkoord, en, indien ook dat verworpen wordt, donderdag over een uitstel van de uittredingsdatum.