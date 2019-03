Lukebakio en Raman staan terug met de voetjes op de grond na pijnlijke thuisnederlaag

Op de 25e speeldag in de Duitse Bundesliga hebben Dodi Lukebakio en Benito Raman maandag met Fortuna Düsseldorf een 0-3 thuisnederlaag geleden tegen Eintracht Frankfurt, de vijfde in de stand. Beide Belgen speelden de volledige wedstrijd.

Bij de rust was er nog niet gescoord. Goncalo Paciencia zette de bezoekers in de 48e minuut op 0-1. Die score bleef tot de 90e minuut op het bord staan. In blessuretijd scoorde Sebastian Haller nog twee keer.

Ondanks de nederlaag blijft Düsseldorf, dat vorige week nog met 0-4 uithaalde op het veld van Schalke 04, elfde in de stand.