Zwarte dozen gecrasht vliegtuig Ethiopian Airlines teruggevonden

Nadat eerder al de cockpitvoicerecorder was gevonden van het gecrashte Ethiopian Airlines-vliegtuig, werden nu ook beide zwarte dozen aangetroffen op de plaats waar het vliegtuig neerstortte. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij zelf bekend.

Nabij de plaats waar zondagochtend een vliegtuig van Ethiopian Airlines gecrasht is, zijn beide zwarte dozen gevonden. Eerst was de cockpitvoicerecorder gevonden, die ‘deels beschadigd’ is, volgens een anonieme medewerker van Ethiopian aan DPA. ‘We moeten nog bekijken wat we kunnen recupereren.’

Bij de crash van het vliegtuig, dat nog maar enkele minuten daarvoor was opgestegen vanop Addis Abeba, kwamen 149 passagiers en 8 crewleden om, van 35 verschillende nationaliteiten. Onder de slachtoffers was ook iemand met de Belgische nationaliteit, meldde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zondag al.

Het vliegtuig was onderweg naar Nairobi.