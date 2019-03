Ysaline Bonaventure (WTA-144) is er maandag niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Indian Wells (9.035.428 dollar) te plaatsen. De 24-jarige Luikse, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel van het Californische hardcourttoernooi geplaatst had, moest in de derde ronde haar meerdere erkennen in het Tsjechische vijfde reekshoofd Karolina Pliskova (WTA-5). In 1 uur en 6 minuten maakte de voormalige nummer een van de wereld er 6-3 en 6-2 van.