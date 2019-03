‘We gaan dit onze avond niet laten verpesten’

Wie een concertticket voor Post Malone gekocht had via Viagogo wist vooraf niet of ze maandagavond het Sportpaleis zouden binnen raken. Tele Ticket Service blokkeerde zo’n 200 tickets in zijn strijd tegen de doorverkoopsite. Sommigen zetten door, anderen keerden teleurgesteld terug naar huis.

In de strijd tegen woekertickets liet het aan Sportpaleis Groep gelieerde Tele Ticket Service 8.463 concertkaartjes blokkeren voor het komende jaar. Daarmee viseert het tickets die op Viagogo doorverkocht worden aan een hogere prijs dan de officiële - een praktijk die bij wet verboden is in België. Door de barcodes van de kaartjes te blokkeren wil TTS de doorverkopers op termijn in hun portefeuille raken. Maar daarvoor moet het wel eerst in het vlees van de concertgangers zelf snijden.

En dus werden de fans van de Amerikaanse rapper Post Malone als eersten geconfronteerd met de opgedreven sancties tegen woekertickets. 77 mensen deden de scanner bij de toegangscontrole rood oplichten en werden omgeleid naar een kantoor aan de zijkant van de arena. Daar werd hen uitgelegd waarom hun ticket ongeldig was, en werd hen de mogelijkheid geboden alsnog een nieuw en geldig ticket aan te schaffen. Twee mensen gingen daar niet op in.

Dat was geen makkelijke boodschap, beseft ook TTS-CEO Stefan Esselens. ‘We hebben deze week veel bagger in onze mailbox gekregen. Mensen denken dat we de nietsvermoedende concertganger straffen en zelf twee keer langs de kassa passeren. Maar we zijn zelf wettelijk verplicht om de herverkopers wiens ticket we blokkeren terug te betalen, dus we incasseren géén twee keer. En we willen de gedupeerden begeleiden - het attest dat wij hen afleveren is de enige manier om beroep te doen op de ticketgarantie van Viagogo.’

Njet van de security

Shirley Verthé en haar broer Dusty waren bij de eersten die zich aanmeldden bij het onthaal. ‘Wij kochten onze tickets via Viagogo, ja. Aan 99 euro per ticket, in plaats van 60. Dat was een meerprijs, maar we dachten dat het concert uitverkocht was, en we wilden echt wel komen.’ Dat laatste viel aan het Sportpaleis wel vaker te horen. De Viagogosite spoort fans dan ook aan om ‘snel te kopen’, omdat het ‘de laatste tickets’ zijn en ‘nog drie andere mensen nu kijken’. In werkelijkheid is het anders: ook maandagavond nog was het concert van Post Malone verre van uitverkocht.

Ook Viagogo zelf bleek op de hoogte van de actie van Tele Ticket Service, blijkt wanneer Dusty Verthé ons zijn mailbox toont. Op 8 maart - een dag na de aankondiging van TTS - mailde Viagogo hem dat ‘uw verkoper helaas de origineel bestelde kaartjes niet langer kan leveren’. Een opvolgmail bood hen wel nieuwe kaartjes die geldig zouden zijn, maar ook die stootten op een njet van de security.

Charlotte en Anne-Sophie Gantois, een zusterpaar uit Maldegem, staat wat beteuterd aan te schuiven. ‘Toen we naar tickets zochten, zagen we Viagogo als eerste verschijnen op Google. We waren vrij laat met bestellen, en dachten dat we daarom meer dan de originele prijs moesten betalen - 83 euro in plaats van 42. Maar toen we op de tickets niet onze eigen naam, maar die van een zekere Danielle Castiel zagen staan, dachten we dat er iets niet pluis was.’

Terug naar huis

De zussen Gantois kochten hun tickets met een visakaart. Dat zou normaal moeten volstaan om hun geld terug te krijgen, weet Simon November, die voor Test-Aankoop ticketfraude opvolgt. ‘Maar met debetkaarten ligt het moeilijker. Voor de Belgische vrederechter zal je wel je slag thuishalen, maar dan moet je dat vonnis afdwingen in het buitenland. Voor de doorsnee consument staat de kost daarvan niet in verhouding tot de waarde van het ticket.’ November noemt de actie van TTS dan ook ‘uitermate hard voor de consument’.

Esselens neemt die kritiek ter harte. ‘Maar we doen het voor een reden: zodat het publiek te weten komt dat het doorverkoopsites als Viagogo niet kan vertrouwen.’ De TTS-CEO geeft ook toe dat hij niet kan garanderen dat gedupeerden hun geld terugkrijgen. ‘Maar we kennen wel precedenten waarbij het gelukt is, en we willen mensen zo veel mogelijk begeleiden.’

Bij de eersten die buiten kwamen aan het Sportpaleis vielen dan ook gematigd positieve geluiden te horen. ‘Ik ben al blij dat ik nog een ticket heb’, zei Shirley Verthé. ‘Alleen jammer dat we hier wat tijd mee verloren zijn. Maar goed: we gaan het onze avond niet laten verpesten.’ Later op de avond weerklonk meer gelatenheid. Een halfuur voor Post Malone aan zijn set begon, stond Leuvenaar Florian Gos op zijn vriendin te wachten die bij het TTS-onthaal zat. Wanneer ze terug kwam, was dat met een sippe blik. ‘We hebben in totaal 160 euro betaald voor twee tickets van 42 euro. Maar omdat we dat niet met visa deden, is er geen garantie dat we ons geld terugkrijgen. We gaan het risico dus niet nemen om nieuwe tickets te kopen - dat wordt ons te duur. Nu gaan we gewoon terug naar huis.’