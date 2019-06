22 Belgische bankiers verdienden elk 1,4 miljoen euro

Eén Britse bankier verdiende in 2017 meer dan 40 miljoen euro. De Belgen doen het iets bescheidener, al kregen ook hier 22 toplui gemiddeld 1,4 miljoen.

In de Europese Unie kregen in 2017 welgeteld 4.859 bankiers een beloningspakket van meer dan 1 miljoen euro. Dat staat in het ‘High Earners Report’ dat de European Banking ­Authority (EBA) jaarlijks uitgeeft. Bijna driekwart van de grootverdieners werkt in Groot-Brittannië. Het gros van de rest werkt in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. In alle andere landen gaat het ­telkens om minder dan vijftig mensen.

Het aantal miljoenenbeloningen bij de Europese banken is licht gestegen. Het waren er 5,7 procent meer dan het jaar voordien. Dat heeft gedeeltelijk te maken met de koers van het pond. Het rapport geeft geen namen van personen of banken. Het is eerder bedoeld om het beloningsgedrag van de ­financiële sector in kaart te brengen.

Wel geeft het gedetailleerde informatie over de exacte hoogte van de beloningspakketten.

Zo blijkt dat één Britse bankier meer dan 40 miljoen euro verdiende. Dat was het hoogste bedrag sinds 2014. Er waren verder 37 bankiers die meer dan 10 miljoen euro ­verdienden, van wie er 30 in Groot-Brittannië werken, vier in Oostenrijk, twee in Spanje en één in Frankrijk. Opmerkelijk is dat in 10 van de 31 onderzochte landen geen enkele bankier meer dan 1 miljoen ­euro mee naar huis kon nemen. Dat was het geval in onder meer Bulgarije, Estland en Griekenland.

Helft is bonus

Het aantal Belgen in de ­miljoenenlijst ligt hoger dan het jaar voordien. In 2016 ­waren het er 19. Uit de uit­gesplitste gegevens blijkt dat tien van de Belgische groot­verdieners in het management werken. De rest is actief in een van de divisies van de banken, zoals zakenbankieren of vermogensbeheer. Drie van de ­betrokkenen verdienden meer dan 2 miljoen euro. De helft van hun remuneratiepakket ­bestond uit een bonus, waarvan een derde betrekking had op uitgestelde betalingen uit voorgaande jaren. Gemiddeld verdienden de 22 bankiers 1,4 miljoen euro.

Van twee van hen is de naam bekend. Johan Thijs, de ceo van KBC, verdiende in 2017 een bedrag van 1,7 miljoen euro. Aan Max Jadot, de ceo van BNP Paribas Fortis, werd in dat jaar 1,76 miljoen euro uitgekeerd. De topman van staatsbank Belfius, Marc Raisière, behoort niet tot de 22 grootverdieners. Zijn beloning bedroeg in 2017 909.000 euro. ING België maakte niets bekend over de beloning.