Olieverbruik zal nog ruim 7 procent stijgen tegen 2024

Alvast tot 2024 is er geen plafonnering van het globale olieverbruik in zicht, meldt het Internationaal Energieagentschap in zijn jongste olierapport.

Tot 2024 zal de wereldwijde vraag naar olie toenemen met ruim 7 procent, tot 106,4 miljoen vaten per dag. Dat komt neer op 7,1 miljoen vaten of 1,13 miljard liter extra. Dat schrijft het Internationale Energie Agentschap (IEA) in zijn ­recentste prognose van de evolutie van olieverbruik en -productie over vijf jaar.

Vooral in Azië zal er een aanzienlijke toename van het olieverbruik zijn. De verwachting is dat daar in 2024 per dag 4,4 miljoen vaten extra nodig zullen zijn om de vraag te dekken. Europa zou het enige werelddeel zijn waar de olievraag in 2024 lager zal liggen dan vandaag. Als is de terugval met 100.000 vaten per dag vrij beperkt. De vraag naar kerosine, nafta en ethaan zal het sterkst toe­nemen, verwacht het IEA.

Er komt meer vraag naar kerosine door een toename van het luchtvaartverkeer in de groeilanden, stelt het IEA. De stijging van het nafta- en ethaanverbruik wordt in de hand gewerkt door de nieuwe wereldwijde investeringsgolf in petrochemische fabrieken. Die investeringsgolf is ook in België te merken. Zowel het Oostenrijkse chemiebedrijf Borealis als het Britse Ineos plant grote petrochemische installaties in de Antwerpse haven.

Een tweede schalierevolutie

Al die petrochemische investeringen zijn nauw verbonden met de steile opgang van de Verenigde Staten als olie- en gasproducent. Het IEA verwacht dat de VS de volgende jaren een zeer groot aandeel zullen hebben in de extra olieproductie die nodig is voor het bijkomende verbruik. Het IEA voorspelt dat de VS hun uitvoer van olie sterk zullen uitbouwen, en ­tegen 2024 zelfs Saudi-Arabië op de hielen zullen zitten als olie-exporteur. De Saudi’s ­voeren al lange tijd de rangschikking van ’s werelds grootste olie-uitvoerders aan.

De Amerikaanse opmars heeft alles te maken met schalieolie. Volgens het IEA zijn de VS de komende vijf jaar toe een tweede schalie­revolutie toe. Dat zal niet ­alleen hun olie- maar ook hun gasproductie een enorme boost geven. De VS zullen de komende vijf jaar goed zijn voor 70 procent van de bij­komende olieproductie wereldwijd, en voor 75 procent van de toename van de productie van vloeibaar aardgas. De grote troef van de Amerikanen is dat het een pak goedkoper is om hun schalieolie en schaliegas om te vormen tot grondstoffen voor de petrochemische industrie. ­Ineos is alvast van plan om voor zijn petrochemische ­installaties in Antwerpen massaal Amerikaans schaliegas in vloeibare vorm naar ons land te verschepen.

Het olierapport van de IEA geeft geen indicatie of de ­klimaatafspraak van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, gebaat is bij de verdere toename van het olieverbruik.