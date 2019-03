Voogd Bart De Wever bezoekt gezonde Antwerpse vondeling

De baby die vorige week aangetroffen werd in een Antwerps appartementsgebouw, kreeg maandag bezoek van burgemeester Bart De Wever (N-VA), die voogd wordt van het kind, en zijn vrouw. De baby, die de naam Arthur kreeg, mocht ondertussen het ziekenhuis verlaten.

Vorige week dinsdag werd in de hal van een appartementsgebouw aan de Grote Koraalberg, in het centrum van Antwerpen, een pasgeboren baby aangetroffen. Het jongetje werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar het onderzocht werd. Het kind verkeert in goede gezondheid en weegt 3,475 kilogram. Maandag mocht het dan ook het ziekenhuis verlaten.

Het kind kreeg in het ziekenhuis de naam ‘Arthur’ toebedeeld. Burgemeester Bart De Wever, die als voorzitter van de gemeenteraad door het ontbreken van een OCMW-voorzitter in Antwerpen voorlopig voogd wordt, kwam zich maandagmiddag samen met zijn vrouw van Arthurs toestand vergewissen.

‘De volgende dagen zal Arthur in observatie blijven in een gespecialiseerd zorgcentrum’, meldde De Wever. ‘Hij is in de bijzonder goede handen van een toegewijd zorgteam. Ik wil ook iedereen hartelijk bedanken die zich de voorbije week om Arthur ontfermd heeft. Arthur verdient een warme omgeving en wordt met de beste zorgen omringd.’