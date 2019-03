Eerherstel voor de tsaar en de staatshervorming

In de actuaprogramma’s vanavond uiteraard aandacht voor de plannen rond de zevende staatshervorming. Op Arte kan u terecht voor een avondje rond de Franse actrice Danielle Darrieux, terwijl Canvas Nikita Chroesjstsjov in ere herstelt.

Terzake

Canvas 20 uur

Eric Van Rompuy (CD&V) en Peter De Roover (N-VA) gaan in debat over de zevende staatshervorming en hoe die er moet gaan uitzien. Bert De Vroey sprak met de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama.

De afspraak

Canvas 20.30 uur

Regisseur Kenneth Mercken mag het hebben over zijn film Coureur en schrijver Joost de Vries houdt dan weer een pleidooi voor meer pretentie.

Madame de...

Arte 20.55 uur

Arte wijdt een thema-avond aan de Franse actrice Danielle Darrieux, die in 2017 overleed op honderdjarige leeftijd. Ze maakte carrière in Hollywood, maar haar beste films maakte ze in Frankrijk, zoals deze prachtige Madame de… Aansluitend volgen een documentaire over haar leven en nog een film, Battement de coeur. Franco- en cinefielen kunnen hier hun hartje ophalen.

Nikita Chroesjstsjov: De rode tsaar

Canvas 21.20 uur

Deze documentaire is een soort eerherstel voor Chroesjstsjov, die niet de ongelikte beer was waarvoor hij werd versleten nadat hij in de Algemene Vergadering van de VN met zijn schoen op tafel had geslagen.

Van Gils & gasten

Eén 22.05 uur

Lieven Van Gils ontvangt onder meer Alexander De Croo en Simon November, die in gesprek gaan over de strijd tegen armoede die veel Vlamingen elke dag moeten leveren.

Verder aan tafel: Gilda De Bal en Stella Melis (over de strijd tegen kanker), Dominique Van Malder (over het leven van countrylegende Johnny Cash) en Philippe Van Cauteren (over zijn de tentoonstelling van moderne kunst).

Major Crimes

Eén 23.10 uur

Major crimes is een wat banale, vermoeide spin-off van het al niet denderende The closer, maar deze aflevering verdient speciale aandacht vanwege het gastoptreden van de vorige week overleden Luke Perry (Beverly Hills 90210, Riverdale).