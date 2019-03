Enkele mensen betogen in Brussel voor betere hulp voor terreurslachtoffers

Een vijftiental mensen, slachtoffers van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 en van de Bende van Nijvel, heeft maandag, op de Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van terreur, in Brussel een mars gehouden om betere hulp te vragen voor terreurslachtoffers.

De aanwezigen trokken met een groot lappendeken door het Jubelpark richting het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van terrorisme nabij het Schumanplein. Aan het monument werd een minuut stilte gehouden en werden kransen en bloemen neergelegd.

Het deken, symbool voor troost en bescherming, werd gemaakt door de zus van een van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Philippe Vansteenkiste van slachtoffervereniging V-Europe hekelde dat de situatie voor terreurslachtoffers op administratief gebied erg moeilijk blijft.

‘Meer dan 30 jaar na de feiten van de Bende van Nijvel, meer dan 20 jaar na de pedofiele schandalen, bijna 5 jaar na de eerste dodelijke aanslag van IS op Europees grondgebied die plaatsvond in Brussel, bijna 3 jaar na de aanslagen van 22 maart, schiet België nog steeds zwaar tekort op het gebied van hulp aan slachtoffers’, zo luidde de kritiek. ‘De overheid houdt zo goed als geen rekening met fundamentele basisproblemen zoals de posttraumatische stoornissen en een administratieve centralisatie met een waarborgfonds.’

Ook David Van de Steen, een van de slachtoffers van de Bende van Nijvel, stapte maandag mee in de mars.

Begin deze maand had een speciaal rapporteur van de VN nog aangekaart dat België te weinig aandacht heeft voor de slachtoffers van terreur.

27,1 miljoen euro uitbetaald

Verzekeraarskoepel Assuralia vertelde vanmiddag dat de Belgische verzekeraars al 27,1 miljoen euro aan morele en lichamelijke schadevergoedingen hebben uitbetaald aan 1.337 slachtoffers van de aanslagen van 22 maart.

In veel gevallen gaat het nog om een provisionele vergoeding of om voorschotten. De uitbetaling van schade aan zwaargewonden kan immers pas definitief vastgelegd worden op het moment dat hun toestand ‘gestabiliseerd’ is, ‘dit wil zeggen wanneer medisch verwacht wordt dat hun toestand niet meer zal evolueren’.

Het uitbetaalde bedrag zal dus nog oplopen, ook omdat het in sommige gevallen gaat om levenslange uitkeringen. Een jaar geleden schatte Assuralia de totale kostprijs van de aanslagen van drie jaar geleden voor de Belgische verzekeraars op 112 miljoen euro.