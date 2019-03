Nic Balthazar: ‘Natuurlijk roep ik niet op om Donald Trump dood te schieten’

‘Clickbait’, noemt Nic Balthazar een quote van hem waarover op sociale media veel kritiek komt en waardoor het lijkt alsof hij erover zou twijfelen om Amerikaans president Donald Trump dood te schieten als hij de kans zou krijgen. ‘Maar als je de context kent, gaat het duidelijk om een filosofische overpeinzing.’

‘Stel, je komt Trump tegen in een donker steegje en je hebt een Colt bij je met twee kogels erin, wat doe je? Ik ben er nog niet uit.’ Die quote die de krant De Morgen uit een interview met Nic Balthazar lichtte, werd vandaag gretig gedeeld op Twitter en deed heel wat stof opwaaien.

Dit is toch echt niet ok om zomaar te publiceren @demorgen ? Wat is de boodschap van @NicBalthazar (aan zijn jonge volgers)? Als je t niet eens bent met een politieker, schiet hem dood of hoop dat iemand anders het doet? Dit is er meer dan over!! En strafbaar! #linksehatespeech pic.twitter.com/P0k9yvFdam — Valerie Van Peel (@valerievanpeel) 11 maart 2019

‘Wat is de boodschap van Nic Balthazar?’, tweette N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. ‘Als je het niet eens bent met een politieker, schiet hem dood of hoop dat iemand anders het doet? Dit is er meer dan over!! En strafbaar!’ Econoom Geert Noels vroeg zich op zijn beurt af ‘of Balthazar dan ook voor de doodstraf is’.

‘Absoluut geen oproep tot geweld’

‘Noels is een heel verstandig man, hij heeft waarschijnlijk ook de context niet gelezen. Natuurlijk ben ik niet voor de doodstraf en nog minder voor het afschieten van politici’, reageert Nic Balthazar. ‘Dit is een klassiek geval van polariseren met clickbait, een truc van de journalist om te zorgen dat mensen zijn artikel lezen.’

In het artikel wordt de tv- en filmmaker gevraagd ‘wie hij zijn gedacht wil zeggen’. ‘Er is die klassieke vraag: stel dat je in de jaren 1930 Hitler tegenkwam in een donker steegje en je had een Colt bij je met twee kogels erin, wat zou je gedaan hebben? En anno 2019: mocht je Trump in een donker steegje tegenkomen?’, antwoordt Balthazar daarop. ‘Valt met zo’n narcist te praten, vraag ik mij af? Het zal dan misschien toch met die blaffer worden, zeker. Als je wilt dat hij luistert.’

‘Ik bedoelde natuurlijk dat je misschien een blaffer bij moet hebben om Trump te doen luisteren’, legt Balthazar uit. ‘Dit is absoluut geen oproep om Trump te vermoorden, wie dit even goed leest begrijpt dat het om een filosofische overpeinzing gaat over iemand die naar niets of niemand luistert en die voor de aarde en zijn bewoners levensbedreigend is. Daarom heet de rubriek waarin ik het zei ook “De vragen van Proust”.’

‘Francken in 10 jaar tijd zelden gehoord over het klimaat’

‘Als je probeert om in goed overwogen bewoordingen uitleg te geven over het milieu en het klimaat en elke medeklinker goed af te wegen, dan luistert of reageert niemand, maar post even zo’n quote uit context op Twitter...’, betreurt de tv- en filmmaker het voorval. ‘Als je die geïsoleerde quote leest, begrijp ik dat je denkt: “what the fuck?”. Iedereen heeft gelijk om daarover verontwaardigd te zijn. Natuurlijk mag je geen mensen neerschieten omdat ze een afwijkende mening hebben.’

‘Ik wilde eerst niet reageren, want je kan deze strijd toch niet winnen’, vertelt Balthazar nog. ‘ Ik word al de hele dag bestookt met weinig verheffend scheldproza. Ik wil niet meedoen aan die scheldpartij. Maar ik begrijp dat het moeilijk is om het hele artikel te lezen en de quote te zien in de context waarover het gaat. Het gaat erover dat we vandaag moeten durven denken aan de gevolgen die Trumps daden binnen dit en 10 jaar zullen hebben.’

Balthazar heeft tot slot ook nog een boodschap voor politici als Van Peel en N-VA-partijgenoot Theo Francken die de quote ‘linkse hatespeech’ noemden. ‘Al meer dan tien jaar proberen we uit te leggen wat er met het klimaat aan de hand is, en hoor ik heel weinig van Francken. En nu probeert hij door dit bijna doelbewust provocerend beeld letterlijk te nemen, verder te polariseren. Het klimaat is niet links of rechts, het klimaat zal maken dat we allemaal tegelijk in gigantische problemen zullen komen, of we in een betere, mooiere en ja hoor, meer vreedzame wereld terechtkomen. Dus peace is in deze eigenlijk mijn boodschap.’