Algerijnse president Bouteflika stelt zich toch geen kandidaat voor vijfde ambtstermijn

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika heeft aangekondigd dat hij zich bij de presidentsverkiezingen dan toch geen kandidaat zal stellen. Bovendien worden die verkiezingen, voorzien voor 18 april, uitgesteld. De voorbije weken waren er in het land grote betogingen tegen Bouteflika.

In een boodschap die via het officiële Algerijnse persagentschap APS verspreid werd, konidgde Algerijns president Bouteflika aan dat hij dan toch niet zal deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Eerder had de 81-jarige president nochtans gezegd dat hij weer kandidaat was.

Sinds eind februari vonden in Algerije dagelijks betogingen plaats tegen een vijfde ambtstermijn van Bouteflika, president sinds 1999 Die verschijnt na een hersenbloeding zes jaar geleden nauwelijks nog in het openbaar, en dan alleen nog in een rolstoel. Tienduizenden Algerijnen kwamen op straat, en bij clashes met de ordetroepen vielen tientallen gewonden. Eén betoger overleed nadat hij was overgebracht naar het ziekenhuis.

De verkiezingen worden ook uitgesteld. In de mededeling wordt gemeld dat ze plaats zullen hebben ‘in het verlengde’ van een nationale conferentie. Die conferentie moet het politieke systeem hervormen en een ontwerpgrondwet opstellen tegen het einde van 2019.