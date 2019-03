De liberalen maakten maandag een pak nieuwe namen voor hun Europese kieslijst bekend. En daar zaten opnieuw een paar (vrouwelijke) witte konijnen bij. Op de lijst: de Belgisch-Poolse filosofe en schrijfster Alicja Gescinska, voormalig eurocommissaris Neelie Kroes én Lynn Wesenbeek.

Wesenbeek werd in 1987 verkozen tot Miss België en was een van de allereerste VTM-gezichten. Van 2004 tot 2012 was ze anker van het Het Nieuws. Eind vorig jaar maakte ze haar comeback op televisie, als presentatrice voor Kanaal Z. Maar die comeback in de journalistiek blijkt nu dus van korte duur.

‘Een maand geleden nodigde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten me uit voor een gesprek, naar aanleiding van een interview met mij dat ze gelezen had. Daarin sprak ik me uit over een aantal maatschappelijke thema’s die om een oplossing schreeuwen, zoals het hoge aantal zelfdodingen onder jongeren’, legt Wesenbeek uit. ‘Gwendolyn vroeg me daarop of ik geen zin had de overstap te doen naar de politiek, zoals Dirk Sterckx, Ivo Belet en Mark Demesmaeker ook gedaan hebben. Zo kan ik daadwerkelijk helpen werken aan oplossingen voor die problemen.’

Wesenbeek: ‘Het was geen evidente beslissing, die ik dan ook niet in een dag genomen heb. Ik heb er lang over moeten nadenken, maar vind dat het moment rijp is om de overstap te maken. Ik heb het gevoel er echt klaar voor te zijn.’

Eigen kracht

Wesenbeek: ‘Waarom nu? Omdat Europa op dit moment op een kantelpunt staat. We leven in een wereld die heel snel verandert, door de sterke anti-Europese sentimenten, de opkomst van grootmachten als China en Rusland en de Brexit. Er zijn verspreid over Europa tal van nationalistische partijen die pleiten voor een uitstap uit de EU en het herinvoeren van de nationale munt. Ik wil de mensen ervan overtuigen dat dat een heel slechte zaak zou zijn.’

Als lijstduwer krijgt Wesenbeek het echter niet makkelijk. Integendeel: volgens de peilingen staat Open VLD op Europees verlies, en valt het terug van drie naar twee zitjes in het Europees Parlement. ‘Ik ben me erg bewust van de uitdaging en de onzekerheid’, beaamt Wesenbeek. ‘Maar ik heb geweigerd om meteen een plaatsje bovenaan te krijgen, louter omdat ik een Bekende Vlaming ben. Als nieuwkomer vond ik enkel een plaats onderaan te rechtvaardigen. Word ik verkozen, dan wil ik dat het echt op eigen kracht zal zijn geweest.’

Volop campagne voeren

Of ze ongeacht de verkiezingsuitslag na 26 mei (fulltime) politica blijft, weet Wesenbeek nog niet. ‘De eerste stap is nu om van een plek onderaan de lijst te proberen effectief verkozen te raken. Daar ga ik echt voor vechten, en volop campagne voeren. Wat er daarna gebeurt, zullen we wel zien.’

Wesenbeek: ‘De politiek is een harde wereld, maar de journalistiek, van waaruit ik kom, is dat ook. En het bedrijfsleven trouwens ook. Ik stel me nu kwetsbaar op, want ik stop uiteraard met al mijn andere professionele activiteiten, ook bij Kanaal Z. Misschien zullen er mensen zijn die zich afvragen: ‘Oei, wat doet ze nu?’ Maar ik geloof heel sterk in de reden waarom ik deze stap heb gezet.’