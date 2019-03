Wie? Politicoloog aan de KU Leuven.

Wat? CD&V kiest eindelijk een duidelijke richting: voor meer Vlaamse autonomie, tegen herfederalisering.

De CD&V-politici hebben hun Vlaamsgezinde demarche goed getimed: precies tussen de verjaardag van de vijf resoluties (3 maart) en het Vlaams Nationaal Zangfeest (17 maart). Maar is dat standpunt van CD&V dan zo’n mooi cadeau voor de flaminganten (DS 11 maart)?

Toch wel. Het lijkt er nu echt op dat de periode van dwangmatige communautaire stilte ten einde loopt. De Vlaamse beweging had de hoop op een grote staatshervorming in 2019 al lang opgegeven. De grote vrees was dat het tot minstens 2024 taboe zou blijven om te praten over meer Vlaamse autonomie. Nu zet CD&V het thema uitdrukkelijk op de agenda. Nog eens vijf jaar de kop in het zand steken voor de institutionele problematiek is geen optie meer.

Het is een goed idee om in het Vlaams Parlement opnieuw een commissie voor staatshervorming op te richten. Dat die commissie ooit is afgeschaft, is eigenlijk bizar. Het lijkt me juist een kerntaak van een deelparlement om de bevoegdheidsverdeling te evalueren en voorstellen om die te verbeteren te formuleren.

Die ‘commissionering’ van de communautaire problematiek stuitte in 1995 nochtans op heel wat scepsis binnen de Vlaamse beweging. Maar de kritiek verstomde toen de commissie gaandeweg een eigen dynamiek begon te ontwikkelen. Onder impuls van minister-president Luc Van den Brande en voorzitter Johan Sauwens (toen nog Volksunie) werd de commissie voor staatshervorming een echte communautaire krachtcentrale. Die stuwde de politiek in de richting van een nieuwe staatshervorming met meer Vlaamse autonomie. Sommige partijen die nu schamper doen over het CD&V-voorstel vrezen vooral dat dit scenario zich zal herhalen.

Geen consensus

De situatie in de jaren negentig is natuurlijk niet de vergelijken met die van vandaag. Er zit nu veel meer roest op de machinerie van het Vlaamse autonomiestreven. Dat is het gevolg van vijf jaar communautaire stilstand. De experts weten hoe groot de institutionele disfuncties zijn. Ze worden er dagelijks mee geconfronteerd. Maar de problemen blijven onder de waterlijn, komen niet in de media, en beroeren de publieke opinie niet. Daar kan een commissie voor staatshervorming verandering in brengen.

Een ander groot verschil: in de jaren negentig was er nog een behoorlijke eensgezindheid onder de grote Vlaamse partijen over het gewenste institutionele model. Dat moest in essentie tweeledig zijn. De Brusselaars moesten kiezen tussen het Vlaamse en het Franstalige aanbod rond kinderbijslag en gezondheidszorg. De bevoegdheidsverdeling moest homogener worden gemaakt door de autonomie van de deelstaten te versterken. Van herfederalisering was geen sprake.

Vandaag ligt die basisconsensus aan diggelen. Open VLD pleit steeds meer voor herfederalisering en een sterker België. Hetzelfde geldt voor Groen, dat in de jaren negentig nog een marginale speler was. Zowel Groen als de SP.A ziet Brussel als een supergewest, met ook gemeenschapsbevoegdheden.

En CD&V? Die partij was de voorbije jaren het communautaire noorden kwijt. Op het congres van november 2016 zetten de christendemocraten de deur open naar herfederalisering. De Belgischgezinde vleugel van de partij leek daarmee zijn slag thuis te halen. De vijf resoluties en de Vlaamsgezinde voortrekkersrol van Luc Van den Brande waren voltooid verleden tijd, zo leek het wel.

Die Belgische bocht van CD&V dreigde belangrijke gevolgen te hebben. Want zo ontstond er in Vlaanderen een meerderheid voor een neo-unitaire staatshervorming, met een versterking van het Belgische niveau. Dat is de tweede reden waarom het opiniestuk van CD&V uitstekend nieuws is voor de Vlaamse beweging. De christendemocraten kiezen opnieuw duidelijk richting: vóór meer Vlaamse autonomie en tegen herfederalisering. Op die manier knopen ze weer aan bij hun historische rol als architect van het Vlaamse zelfbestuur.

De nieuwe Van den Brande

Blijft natuurlijk de vraag welk standpunt CD&V dan zal innemen in zo’n nieuwe commissie voor staatshervorming. Houdt de partij nog vast aan de basisprincipes van de resoluties? Wat met de tweeledigheid? Als de partij de gezondheidszorg wil splitsen, zullen de Brusselaars dan moeten kiezen tussen een Vlaams en een Franstalig pakket? Dat werd in de jaren negentig vurig bepleit door Vlaams minister van Gezondheidsbeleid Wivina Demeester. Op een recent debat van de Vlaamse Volksbeweging en het Vlaams Comité voor Brussel leek ook oud-minister Brigitte Grouwels dat idee nog steeds genegen. Maar anderzijds is CD&V in 2011 wel akkoord gegaan met één Brussels systeem van kinderbijslag, tegen de vijf resoluties in.

En wie wordt de nieuwe Luc Van den Brande? Allicht zal het Bart De Wever zijn die, als minister-president, het communautaire vliegwiel weer aan de gang zal moeten krijgen. Het voorstel van CD&V zal het in elk geval iets gemakkelijker maken voor de N-VA om opnieuw te regeren zonder een institutionele hervorming. Met een commissie voor staatshervorming kan het Vlaamsgezinde vuur weer opflakkeren, zal de N-VA kunnen zeggen. Dat de vijf resoluties haast mythische allures hebben gekregen in Vlaams-nationale kringen kan daarbij zeker helpen.

Al is dat laatste ook een tweesnijdend zwaard. Hoe hoger de verwachtingen, hoe groter de mogelijke ontgoocheling over het resultaat. Hoe dan ook zal het niet gemakkelijk zijn om in de voetsporen van Luc Van den Brande te treden, zelfs niet voor Bart De Wever.