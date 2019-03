Helmut Lotti laat Michael Jackson vallen na documentaire: ‘Ik heb hem altijd verdedigd, maar dat kan ik niet meer’

De vernietigende documentaire Leaving Neverland heeft er hard ingehakt bij Helmut Lotti. De zanger zegt op Facebook dat hij zijn idool Michael Jackson laat vallen. ‘Ik heb hem altijd verdedigd, maar dat kan ik niet meer.’

Helmut Lotti zat vrijdagavond voor televisie toen de vier uur durende documentaire Leaving Neverland uitgezonden werd op Canvas. Daarin doen twee mannen en hun familieleden uit de doeken hoe ze als kind seksueel misbruikt werden door popster Michael Jackson.

Voor een grote fan van Jackson als Lotti komt de documentaire erg hard aan, schrijft hij op Facebook. ‘Pretty young thing zal nooit meer hetzelfde klinken’, aldus Lotti. ‘Ik ben slecht in slaap geraakt en ben boos opgestaan vanochtend. Een eersteklas manipulator was hij. Als mens was hij echt niet ok.’

Lotti zegt dat de muziek van de man altijd super zal zijn en blijven en wil geen verbanning. ‘Maar ik kan het niet meer wegdenken. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat hij onschuldig was. Na 15 minuten van de documentaire was ik overtuigd van het tegendeel. Het is vreselijk en maatschappelijk relevant voor elk slachtoffer van misbruik. Ik ben echt boos omdat ik hem altijd ben blijven verdedigen.’

Eigenlijk had Jackson geïnterneerd moeten worden, zegt Lotti nog. De beweringen van sommige critici dat enkele mensen in de documentaire liegen, doet de zanger af als onzin. ‘Je voelt en ziet aan alles dat deze docu de finale waarheid vertelt. Als het niet waar zou zijn, dan zijn deze mannen, hun familieleden én echtgenotes betere acteurs dan Brad Pitt, George Clooney, Sean Connery en de hele Godfather-cast bij elkaar. Jackson blijft voor mij een grote artiest, maar ik kan niet om het leed heen dat ik in die docu gezien heb. Alles aan die mannen schreeuwt uit dat het waar is.’