16.000 plaatsen voor Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen volgeboekt, bijna 60% buitenlanders

We Ride Flanders, de Ronde Van Vlaanderen voor wielertoeristen, is volledig volzet. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. 16.000 renners zullen op zaterdag 6 april, daags voor de profs, het parcours afleggen tussen Antwerpen en Oudenaarde.

De limiet van 16.000 renners werd een aantal jaar geleden ingevoerd om het comfort van de deelnemers en omwonenden te garanderen. De deelnemers konden kiezen uit vier verschillende afstanden en daarvan is de 139 kilometer het populairste (5270 deelnemers). Daarna volgt de volledige afstand van 229 km (4550), op de derde plaats de 174 kilometer (4030) en als laatste de kortste afstand van 74 kilometer (2150).

Het overgrote deel van het peloton zijn mannen, maar er rijden ook 1100 vrouwen mee. Opvallend is dat er dit jaar meer buitenlanders starten, bijna 57,72%. Vorig jaar was dat nog 49.86%. In totaal zullen er 63 nationaliteiten aan de start komen.

Dit is de top 10 van de nationaliteiten

1. België 6765 deelnemers

2. Nederland 2874 deelnemers

3. Verenigd Koninkrijk 1832 deelnemers

4. Frankrijk 1318 deelnemers

5. Italië 863 deelnemers

6. Duitsland 589 deelnemers

7. Spanje 408 deelnemers

8. Denemarken 202 deelnemers

9. Noorwegen 194 deelnemers

10. USA 184 deelnemers