Waarom Trump topman Tim Cook liever Tim Apple noemde

Ja, dat was even lachen toen de Amerikaanse president Donald Trump de ceo van Apple niet Tim Cook noemde, maar Tim Apple. Trump heeft nu uitgelegd waarom hij dat deed.

Eind vorige week hield Donald Trump een meeting in het Witte Huis over technologie en jobs. Daar was ook Apple-ceo Tim Cook aanwezig. Trump vergiste zich echter toen hij Cook in de bloemetjes wou zetten, omdat de man veel geïnvesteerd heeft in de VS en niet elders.

dS VIDEO - Trump noemt ceo van Apple ‘Tim Apple’ in plaats van Tim Cook. Video: De Standaard

Hij noemde hem plots Tim Apple.

Washington, toch de mensen die niet zo’n fan zijn van de president, lag in een deuk.

Trump is vandaag nog even teruggekomen op dit ‘incident’ en hij heeft uitgelegd waarom hij het plots over Tim Apple had. ‘Het was om tijd te winnen en te besparen op woorden’, aldus de president. Hij hekelde het feit dat de ‘fake news-media’ hier weer een verhaal van hebben gemaakt.

Tim Cook zelf heeft overigens op Twitter zijn familienaam tijdelijk vervangen door het Apple-logo.