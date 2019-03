Interationale Atletiekfederatie maakt minima bekend voor Tokio 2020, ook nieuwe wereldranking bepalend

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) heeft de atletiekminima vastgelegd voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020 (31 juli-9 augustus). Naast de limieten zullen ook de kersverse wereldrankings gebruikt worden als kwalificatiesysteem, zo raakte zondag bekend. De IAAF laat 1.900 atleten toe, drie per land per individueel nummer.

Door het nieuwe duale kwalificatiesysteem zijn de minima een stuk strenger dan die voor het komende WK in Doha (27 september- 6 oktober) en dan die voor de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Op de 400m bij de mannen is bijvoorbeeld 44.90 vereist om te behoren tot de 48 atleten die in de Japanse hoofdstad zullen strijden voor olympisch goud. De chrono die nodig is om er binnen ruim zes maanden bij te zijn in Qatar bedraagt 45.30. Ter info, voor België slaagde enkel Jonathan Borlée (44.87) er in 2018 in de olympische limiet te lopen. Jonathan Sacoor (45.03), Kevin Borlée (45.07) en Dylan Borlée (45.55) slaagden daar niet in.

In het discuswerpen is een worp van 66 meter vereist. Philip Milanov, die zich in 2015 tot vicewereldkampioen kroonde, wierp vorig jaar slechts één keer verder. Op 10 juni lukte hij in Stockholm 66, 51 meter. Voor het WK is ‘slechts’ 65 meter nodig, een limiet die hij in 2018 driemaal haalde.

De minima moeten gerealiseerd worden tussen 1 mei 2019 en 29 juni 2020, met uitzondering van de meerkamp en 10.000 meter (1 januari 2019-29 juni 2020) en de marathon (1 januari 2019-31 mei 2020). De acht finalisten van de estafettenummers op het WK in Doha zijn automatisch geplaatst voor de Spelen.

Eind februari lanceerde de IAAF de langverwachte wereldrankings. Ook op basis van zijn/haar positie in die klassementen op het einde van de kwalificatieperiode kan een atleet zich kwalificeren voor Tokio, al heeft de IAAF hier nog geen details over vrijgegeven.