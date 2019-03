Alweer spectaculaire waaieretappe in Parijs-Nice: Groenewegen pakt twee op twee

Tweede rit in Parijs-Nice, tweede zege voor Dylan Groenewegen. De Nederlander van Team Jumbo-Visma wist als enige topsprinter te overleven in een spectaculaire finale vol waaiers en sprintte vervolgens oppermachtig voornaar zijn tweede ritoverwinning op een rij. Philippe Gilbert werd derde. Team Sky was de motor in de eerste waaier en deed met klassementsmannen Kwiatkowski en Bernal de beste zaak. Uiteraard blijft Groenewegen in het bezit van zijn leiderstrui. Michal Kwiatkowski wordt tweede op 12 seconden, Luis Lean Sanchez is nu derde op 13 seconden.