Word jij onze nieuwe freelance online redacteur?

We zoeken een Freelance Online Redacteur bij De Standaard. En we menen dat jij een ideale kandidaat bent.

Want wie we nodig hebben,

Je bent vanuit het buitenland ’s nachts – van 22 uur tot 6 uur Belgische tijd – verantwoordelijk voor de inhoud van De Standaard Online. Je volgt nauwgezet de actualiteit op, zowel de lopende verhalen als de recente gebeurtenissen.

Waarom precies jij?

Je hebt de juiste feeling om het meest relevante nieuws te selecteren en te verwerken in een kwalitatief bericht op de site. Wat we nog van jou verwachten: je zet de ochtendversie van de website klaar – de juiste stukken op de juiste plaats. En je zorgt voor de ochtendnieuwsbrief; hierbij heb je oog voor een aantal technische aspecten, zoals het controleren van de digitale versie van de krant, en maak je dat de collega’s van de ochtendshift probleemloos kunnen opstarten.

Wat op je CV staat,

is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Minimum drie jaar journalistieke ervaring lijkt ons een must, maar even essentieel is je talent om relevant nieuws te detecteren en te verwerken in een prima nieuwsbericht. Je kan volledig zelfstandig werken en hebt geen schrik om beslissingen te nemen. Je woont al in het buitenland of bent van plan om binnen een drietal maanden te verhuizen naar een land met een tijdzone van minimum acht uur verschil.

Je bent een freelancer, bereid om 32 uur per week te werken voor De Standaard Online.

Wat je terug krijgt, is ...

een boeiende freelance opdracht binnen de redactie van De Standaard;

professionele ondersteuning en de kans om bij te leren;

de mogelijkheid om het nieuws en de actualiteit op de voet te volgen.