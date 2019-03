Nemmouche: ‘Het leven gaat voort’

Op het proces over de aanslag op het Joods Museum hebben beschuldigden Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer hun laatste woorden tot de jury gericht. De advocaat van Mehdi Nemmouche pleitte zoals aangekondigd niet over de strafmaat.

Meer dan ‘het leven gaat voort’ had Mehdi Nemmouche, die schuldig werd bevonden aan vier terroristische moorden in het Joods Museum op 24 mei 2016, niet te zeggen tegen de jury. ‘Ik heb er spijt van dat ik dit monster, deze hoerenzoon ben tegengekomen’, zei Nacer Bendrer, die door de jury als mededader wordt beschouwd, op zijn beurt over Nemmouche.

Sébastien Courtoy, de advocaat van Nemmouche, probeerde maandag op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum niet om iets in te brengen tegen de levenslange celstraf die tegen zijn cliënt wordt geëist. ‘Behoud uw mededogen voor aan de kinderen van Emanuel en Miriam Riva, we gaan niet vragen om verzachtende omstandigheden’, vroeg Courtoy aan de jury. ‘U bent goede mensen, we hebben geen zin om misbruik te maken van uw menselijkheid.’

Het is niet de eerste keer dat Courtoy opzien baart tijdens het proces. Zo probeerde hij de jury er eerder al van te overtuigen dat Nemmouche het slachtoffer was van een complottheorie. Het Israëlische echtpaar Riva zou volgens Courtoy voor de Israëlische geheime dienst Mossad gewerkt hebben, en zijn cliënt zou door een Libanees-Syrische sjiitische organisatie die met hen wilde afrekenen, als lokaas gebruikt zijn.

De advocaten van Bendrer, die volgens de jury mededader is van de aanslag omdat hij wapens leverde aan Nemmouche, pleitten wel. Voor hem werd door het openbaar ministerie een straf van 30 jaar gevraagd.