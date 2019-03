Veel mensen hebben het moeilijk om rond te komen. In vijf jaar tijd gaat een derde meer Vlamingen naar het OCMW voor extra steun (DS 9 maart). Terzelfder tijd blijkt dat mensen met een deeltijdse job er geen of weinig belang bij hebben om meer uren te werken of een promotie te aanvaarden. Ze riskeren daardoor hun werkloosheidstoeslag of andere toelagen in verband met hun laag inkomen (gas, huur, stroom ...) te verliezen, waardoor ze per saldo slechter af kunnen zijn.

Als we de overheidsuitkeringen betaalbaar willen houden, is de beste oplossing nochtans te maken dat de overheid aan minder mensen zoveel toeslagen moet betalen. Waarom lukt dit in België veel minder dan in andere landen?

Te complex

‘Door de complexiteit van het Belgisch systeem’, zegt Ive Marx, hoogleraar sociaal-economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. ‘Er spelen drie factoren. Je moet een onderscheid maken tussen wat op papier bestaat en hoe het in de praktijk werkt en ten slotte de psychologie van de mensen.’

Zo is er de vrijstelling voor sociaal-professionele inschakeling (SPI), die inhoudt dat het inkomen dat een leefloongerechtigde haalt uit deeltijds werken, niet afgetrokken wordt van het leefloon. Alleen maken er maar enkele honderden mensen er gebruik van.

‘De OCMW’s zeggen me dat de regeling zo complex is en er zoveel uitzonderingen zijn dat ze het systeem te weinig toepassen’, zegt Marx. ‘De professionelen weten zelf al niet hoe het werkt, dan kan je moeilijk verwachten dat de mensen die er recht op hebben er zelf wegwijs uitgeraken. Dat probleem heb je niet alleen met de SPI, maar ook bij de systemen in de arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen. Met telkens dezelfde conclusie: de faciliteiten die bepaalde combinaties van werken en uitkeringen mogelijk moeten maken, worden onderbenut en dus blijven mensen soms onterecht gedeeltelijk op de zijlijn staan.’

Combineren is gevaarlijk

Nog complexer wordt het als men Belgische welvaartssystemen gaat combineren. Hoe zeker ben je dat die promotie of extra uren financieel iets gaan opleveren? Toon Vanheukelom, econoom van de KU Leuven: ‘Er bestaan heel veel instrumenten die naast elkaar functioneren, niet noodzakelijk met elkaar rekening houden en soms versterkend op elkaar inwerken. Daardoor kan de effectieve marginale aanslagvoet in je belastingbrief zelfs meer dan 100 procent bedragen. Sinds de invoering van de sociale bonus in 2002 is die marginale aanslagvoet flink gestegen.’ Zo’n hoge aanslagvoet betekent dat 100 euro extra inkomen volledig wegbelast wordt. Is de marginale aanslag hoger dan 100 procent, dan ga je er netto zelfs op achteruit.

Vanheukelom wijst op de vrij hoge tegemoetkomingen voor onderwijs en sociale huisvesting. Die voordelen riskeren mensen niet graag voor een (tijdelijke) job. Bij echtscheidingen speelt ook de arbitrage over wie de kinderen ten laste krijgt. Het bepaalt in niet geringe mate de toelagen vanuit de overheid en je belastingdruk.

Bij de bevolking spelen ook psychologische factoren, zegt Marx. Mensen die sociale tarieven genieten – bijvoorbeeld inzake gas, telefoon, elektriciteit of voor culturele uitgaven – hebben vaak een hele weg afgelegd vooraleer ze die effectief kregen. ‘En dus leeft de vrees dat als men die job aanneemt of meer uren zal doen, men die voordelen zal verliezen.’

Ouderwets systeem

Uit vergelijkend onderzoek van de Oeso blijkt dat het Belgische systeem het minder dan in andere landen mogelijk maakt om zaken te combineren, zoals een tijdelijke job met een uitkering. Het Nederlandse model is meer gericht op de combinatie van arbeid met uitkeringen, ook bij het systeem van arbeidsongeschiktheid.

In het Belgische systeem zijn de prikkels eerder laag om deel te nemen aan het arbeidscircuit. ‘België is een van de landen waar men het snelst zijn uitkering verliest’, zegt Marx. Dat vertaalt zich in een hoge ‘participation tax rate’. In andere landen biedt het systeem meer prikkels om bijvoorbeeld een deeltijdse job aan ten nemen. Uitkeringen gaan er maar gradueel omlaag.

Maar zo’n hybride model (deeltijds werken met deeltijdse uitkering) is iets waar ons sociaal systeem minder op gebouwd is, zegt Marx. Het is historisch geconstrueerd rond twee situaties: mensen die werken en mensen die niet werken. Het is minder vertrouwd met modellen tussenin. Een werklozen die af en toe een interimjob aanneemt bijvoorbeeld. Bij die gecombineerde systemen verliest men sneller dan in andere landen (een deel van) zijn uitkering. ‘Nochtans is zowel de sociale zekerheid als de burger erbij gebaat dat de systemen het financieel interessant maken zelf een extra centje te verdienen’, zegt Marx.

Een online rekenmodule graag

Voor Vanheukelom is de perfectie niet noodzakelijk wat de overheid moet nastreven. ‘Als je de discriminatie wilt wegwerken, moet je het voordeel aan iedereen geven. Een meer selectief en betaalbaar systeem die voor bijna iedereen goed werkt en maar voor een kleine groep niet, is voor mij oké’, zegt de Leuvense econoom.

Marx suggereert oplossingen die het voor mensen interessanter moet maken op de arbeidsmarkt te komen. In de eerste plaats moet de overheid de prikkels om te werken versterken. Ze moet het systeem eenvoudiger maken, met minder uitzonderingen. En het moet ook transparanter. Er moet één app komen die je vertelt wat je per saldo overhoudt door die promotie te aanvaarden of een (deeltijdse) job aan te nemen.