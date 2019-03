Zinédine Zidane keert terug bij Real Madrid: “Hij wordt vandaag aangekondigd als nieuwe trainer”

Zinédine Zidane wordt vandaag aangekondigd als de nieuwe trainer van Real Madrid. Dat melden onder andere Marca en L’Equipe. De Fransman stapte eind vorig seizoen zelf op bij De Koninklijke en wordt de derde trainer van het seizoen in Madrid.

Zidane zou maandag rond 18u00 al voorgesteld worden bij de club waarmee hij in zijn drie seizoenen als trainer alles won wat er te winnen viel, waaronder drie keer de Champions League. Dat zou gebeuren na een vergadering waarop zijn wederaanstelling bevestigd wordt. Zidane, die vijf seizoenen actief was als speler van De Koninklijke, zou dinsdag al de training leiden bij de club van Thibaut Courtois.

Zidane nam vorige zomer ontslag bij Real en zou normaal gezien pas na dit seizoen een nieuwe club zoeken. Vooral Juventus was enorm geïnteresseerd in de diensten van de 46-jarige Gouden Bal-winnaar (3x), net als Manchester United. Maar Real werd ook al een tijdje gelinkt aan een terugkeer naar Real, dat dit seizoen Julen Lopetegui ontsloeg en nu hetzelfde zou doen met Santiago Solari. Die laatste stond amper 28 wedstrijden aan het hoofd van De Koninklijke.

Sportieve baas

Zidane zou volgens de geruchten ook de leiding krijgen over de wederopbouw van de Spaanse topclub, inclusief het finale woord over transfers. Mogelijk helpt de aanstelling van ‘Zizou’ met de transfer van Eden Hazard. De Rode Duivel liet in het verleden al weten fan te zijn van de Fransman en geïnteresseerd te zijn in een overgang van Chelsea naar Real, dat dit seizoen door Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League, de finale van de beker miste en in La Liga 12 punten achterstand telt op Barcelona.

De eerste wedstrijd van Zidane 2.0 wordt er normaal eentje thuis tegen Celta de Vigo op zaterdag 16 maart. Afwachten of de Fransman de rust doet terugkeren in Madrid, waar kapitein Sergio Ramos het onlangs nog aan de stok kreeg met voorzitter Florentino Perez.

First was @jpedrerol with the news. Now we have all confirmed it. Zidane will be the new manager of #RealMadrid pic.twitter.com/EZlR07qCZm — Guillem Balague (@GuillemBalague) 11 maart 2019

In his two-and-a-half seasons with the club, he won three consecutive UEFA Champions League titles, a La Liga, a Supercopa de España, the UEFA Super Cup and two FIFA Club World Cups.



Zinedine Zidane will return to Real Madrid as manager for the remainder of the season. pic.twitter.com/klMXNhN3ht — FourFourTweet (@FourFourTweet) 11 maart 2019